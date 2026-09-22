Lorna Cepeda y Julián Arango defendieron la continuidad de "Betty, la fea"

Más de dos décadas después de que “Yo soy Betty, la fea” se convirtiera en un fenómeno de la televisión colombiana, sus personajes continúan encontrando nuevas maneras de llegar a la audiencia. Beatriz Pinzón, Don Armando, Patricia Fernández y Hugo Lombardi dejaron de ser únicamente nombres de una producción televisiva para convertirse en figuras reconocibles de la cultura popular, capaces de atravesar generaciones y regresar a la conversación con cada nuevo proyecto.

La historia no se ha detenido. Mientras Prime Video prepara la cuarta temporada de “Betty, la historia continúa”, Lorna Cepeda y Julián Arango, intérpretes de Patricia Fernández y Hugo Lombardi hablaron sobre el significado de crecer junto a sus personajes y la posibilidad de seguir explorando un universo que para ellos todavía tiene mucho por ofrecer.

La conversación se dio en el marco del estreno de “La broma maestra de: Betty, la fea”, el programa de cámaras ocultas de Prime Video que reúne a varios personajes originales en un formato de comedia, y del reciente anuncio de la cuarta temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”.

Así defendieron Julian Arango y Lorna Cepeda las nuevas entregas de "Betty la fea"

Para Lorna Cepeda, regresar a una producción vinculada con Betty no significa simplemente repetir una fórmula conocida. La actriz contó que, al recibir la propuesta de participar en “La broma maestra”, sintió curiosidad por entender el concepto y la manera en que se relacionaría con la historia que marcó su carrera. Una vez conoció los detalles, encontró una razón especial para aceptar: la posibilidad de mostrar las experiencias que atraviesan las personas mientras persiguen un sueño.

“Toda la vida he pensado y lo he vivido: cuando estamos detrás de un proyecto, de un sueño o de cualquier objetivo, atravesamos muchas situaciones que finalmente nos forjan el carácter. Por eso me pareció bonito participar en esta producción. Creo que esta historia no podía hacerse con otra novela, Betty es perfecta para algo así”.

Julián Arango coincide en que una de las posibilidades más interesantes de la franquicia está en observar la evolución de sus personajes. Para el actor, las nuevas producciones permiten que el público conozca otras facetas de figuras que ya forman parte de su memoria. No se trata únicamente de regresar a lo conocido, sino de descubrir qué sucede con ellos después de tantos años.

“Quienes piensan que ya no deberían hacerse más historias de ‘Betty’ se van a perder la oportunidad de ver a sus personajes evolucionar y explorar otras facetas. Yo creo que Betty no muere; es como es y hay que quererla así. Y, por supuesto, habrá personas que no nos vean, pero eso también hace parte de la libertad de cada espectador”.

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La continuidad de la franquicia ha generado cuestionamientos entre quienes consideran que la historia original tuvo un cierre suficiente. Frente a esa discusión, Lorna destacó la recepción que sigue teniendo la producción y las diferencias entre la novela original y las nuevas propuestas.

“Actualmente es una de las producciones más vistas de Prime Video a nivel mundial. En este momento está teniendo una recepción muy buena, y eso demuestra que el universo de Betty sigue despertando interés entre el público. El universo de Betty es impresionante y muy amplio. Hay que entender que ya no estamos hablando de una novela, sino de una serie, con un formato completamente diferente, en el que pueden suceder cosas increíbles”.

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Con una cuarta temporada de ‘Betty, la historia continúa’ en el horizonte, Lorna Cepeda y Julián Arango vuelven a encontrarse con personajes que han acompañado buena parte de sus carreras. Patricia Fernández y Hugo Lombardi siguen formando parte de una historia que se transforma con el tiempo, mientras sus intérpretes mantienen la disposición de regresar a un universo que todavía tiene algo por contar. Por favor agregar algo nuevo, esta idea está repetida.

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