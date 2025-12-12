Los abandonados, It: Bienvenidos a Derry y más recomendados para el fin de semana

‘Los abandonados’ – Netflix

La lucha por el poder y la tierra enfrenta a Fiona y Constance, dos mujeres muy fuertes. Fotografía por: Netflix

En el viejo Oeste de Norteamérica, a finales del siglo XIX, dos familias se enfrentan. Por un lado, está el clan que lidera Fiona Nolan (Lena Headey), y por el otro, la poderosa familia Van Ness con Constance (Gilian Anderson) a la cabeza. Su conflicto por las tierras de Fiona y varios integrantes de su grupo, que son codiciadas por Constance, que las necesita para reafirmar su poder en la minería, sumirán a las dos partes en una guerra, que además tendrá el ingrediente del amor imposible, pues entre el hijo de Nolan y la heredera de los poderosos Van Ness surge el amor. Con Diana Silvers como Dahla Teller y Ryan Hurst en el rol de Miles Alderton.

‘It: Bienvenidos a Derry’ – HBO Max

En el final de temporada, después de los terribles sucesos ocurridos en el club Black Spot, se precipita el más sangriento enfrentamiento entre Pennywise (Bill Skarsgard) y los Hanlon, Charlotte (Taylour Paige) y Leroy (Jovan Adepo) lo harán todo para liberar a Derry del malvado dominio.

‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ – Disney+

En la segunda temporada, Percy Jackson (Walker Scobell) hará lo que sea salvar a Grover (Aryan Simhadri), su mejor amigo, así sea aventurarse en el Mar de los Monstruos. El héroe, secundado siempre por su grupo cercano, Annabeth (Leah Sava Jeffries), Clarisse (Dior Goodjohn) y su medio hermano Tyson (Daniel Diemer), debe detener a Luke (Charlie Bushnell), pues ahora que está vulnerado el Campamento Mestizo, el Olimpo corre peligro.

‘La guerra de los reinos’ – Universal+

Hagen (Gijs Naber) es un hombre que le debe lealtad a su reino, en cabeza del rey Dankart, pero a la vez tiene sentimientos profundos por la princesa Krimilda (Lilja van der Zwaag), la hija de su salvador. La vida de leal soldado da un giro dramático con la muerte del monarca, pues no solo debe hacer frente a las invasiones de los hunos y los romanos, sino que ve amenazado su corazón con la llegada de Sigfrido (Jannis Niewöhner), quien no solo caza dragones, amenaza con quedarse con el amor de la mujer que ama.

‘Dímelo bajito’ – Prime Video

Kamila Hamilton (Alicia Falcó) vive una vida tranquila hasta que se reencuentra con los hermanos Di bianco, sus amigos de infancia: Thiago (Fernando Líndez), el primero que la besó, y Taylor (Diego Vidales), su protector. En una historia llena de secretos y conflictos del pasado que deben resolverse, la joven, atrapada en un triángulo amoroso, debe elegir a su verdadero amor. Dirige Denis Rovira.

‘Un príncipe para Navidad’ – Lifetime

Neve Collins (Cindy Sampson) es ama de llaves de un hotel, pero el príncipe James (Steve Byers) la confunde con una millonaria que se aloja en el lugar. Entre la madre soltera y el noble de Génova nace el romance en plena época navideña. Su relación corre peligro cuando alguien revela la verdadera identidad de Neve.