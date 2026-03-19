‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ ya tienen fecha de estreno: cuándo llegan a cines

Disney sigue ajustando su calendario cinematográfico y, en medio de esa organización, dos de sus franquicias más reconocidas han vuelto a tomar protagonismo. ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ figuran entre los proyectos que marcarán la agenda de estrenos en los próximos años, en una apuesta clara por títulos con alto reconocimiento entre el público.

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Cuándo se estrenan ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’

En ambos casos, se trata de producciones que ya habían sido confirmadas con anterioridad, pero sobre las que había pocos detalles concretos. Ahora, la compañía ha definido información clave que permite dimensionar el lugar que ocuparán dentro de su estrategia de lanzamientos, especialmente en una temporada clave para la industria.

Disney fijó el estreno de ‘Los Increíbles 3’ para el 16 de junio de 2028, mientras que ‘Lilo & Stitch 2’, secuela en acción real, llegará a salas el 26 de mayo del mismo año. Con apenas tres semanas de diferencia entre ambos lanzamientos, las dos producciones se ubican dentro de uno de los periodos más estratégicos del calendario cinematográfico del estudio.

Qué más se sabe sobre ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’

En el caso de ‘Los Increíbles 3’, la película marcará el regreso de la familia Parr una década después de la segunda entrega, estrenada en 2018. A pesar de que los detalles por ahora son escasos, se sabe que el proyecto no será dirigido por Brad Bird —quien encabezó las dos entregas anteriores—, pero el cineasta continuará vinculado como guionista y productor. En esta ocasión, la dirección estará a cargo de Peter Sohn.

Por su parte, ‘Lilo & Stitch 2’ continuará la línea del live-action iniciado con la adaptación estrenada en 2025. La nueva entrega se encuentra en fase de desarrollo y hace parte del plan de Disney de expandir sus clásicos animados a través de versiones con actores reales. Tampoco hay información oficial sobre su trama.

Aunque todavía aún no hay avances, imágenes oficiales ni detalles argumentales confirmados, se espera que en los próximos meses se conozcan nuevos anuncios sobre ambos proyectos, a medida que avance su desarrollo.

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