Los Informantes de Caracol llega a ditu. María Elvira Arango celebra 12 años al aire

Después de 12 años al aire en Caracol TV, Los Informantes comienza una nueva etapa en el mundo digital. El programa, que cada domingo muestra tres grandes historias y que es dirigido y presentado por la periodista María Elvira Arango llega a ditu, la plataforma de streaming de Caracol, un hito significativo para la historia del programa que está de aniversario.

Arango dialogó con Vea sobre su recorrido en este proyecto: “Ha sido un viaje maravilloso, esa es otra gran historia que contar. La verdad estoy feliz, orgullosa, me siento no solamente agradecida, sino todos los domingos más retada para seguir contando esas tres grandes historias. Creo que hemos hecho un gran trabajo, somos un equipo sólido, lleno de mística, de cariño por la marca y por el oficio”, afirmó.

Los Informantes ahora en digital

Marcio Guilherme da Silva, vicepresidente de Nuevos Negocios y Streaming de Caracol Televisión, se refirió a la importancia de que un programa como este llegue a ditu: “Es una integración del mejor periodismo de Colombia representado por Los Informantes y la iniciativa digital más audaz. Entonces es una opción que viene para quedarse como parte del ecosistema de medios del país. Esto significa tener el mejor contenido de calidad que hace Caracol, el mejor equipo de periodismo participando de nuestras ofertas, entonces es una cosa que añade mucho valor a la marca y para nosotros un orgullo, estoy muy emocionado de empezar este viaje con María Elvira y su equipo”, afirmó.

Al respecto, María Elvira agregó: “ditu es el canal de streaming de Caracol, una apuesta por el futuro que es ahora, una apuesta y una nueva manera de ver y hacer televisión, de contar historias y hacer periodismo”.

Marcio Guilherme da Silva, de ditu y María Elvira Arango. Fotografía por: Cortesía

12 años de ‘Los Informantes’

Con esta alianza, todos los integrantes de Los Informantes celebran más de una década al aire haciendo un periodismo riguroso y completo. La directora del programa reveló cuál ha sido la clave del éxito para que el programa siga permaneciendo en el tiempo:

“El secreto ha sido la gente, que sepa valorar lo que es hacer buen periodismo, que sepa valorar que tiene el periodismo para nuestro país, para la democracia. El oficio es importante, relevante, hay que informarse bien, hay que buscar los canales de gente que está informada, que hace reportería, investigación y que tiene responsabilidad frente a lo que dice y hace".

Han sido 12 años de retos, de dedicación y trabajo arduo. “Ha sido el reto más grande, el regalo más grande y la responsabilidad más grande. El nivel de exigencia de Los Informantes es grande, cada periodista sabe su responsabilidad, mantenemos la mística, nos gusta lo que hacemos, amamos lo que hacemos, por eso además somos tan sólidos. Me siento feliz, yo llevo haciendo periodismo toda mi vida y creo que también es el resultado de trabajo duro. He hecho radio, prensa y televisión, pero este no es un trabajo de María Elvira, este es un trabajo en equipo. Lo más interesante es ser un líder para tener un equipo sólido, el día que yo no esté, Los Informantes tendrá larga vida".