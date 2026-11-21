La saga de ‘Los juegos del hambre‘ regresó a las salas de cine con una nueva historia que promete revelar detalles desconocidos sobre uno de los personajes más recordados de la franquicia. Se trata de ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha‘, una película que lleva nuevamente al público al universo de Panem, pero esta vez para conocer el pasado de Haymitch Abernathy.

La producción, basada en la novela homónima de Suzanne Collins, llegó a los cines el 20 de noviembre de 2026 y cuenta con un elenco encabezado por Joseph Zada. Su estreno también despertó el interés de quienes quieren ponerse al día con las películas anteriores o descubrir por primera vez esta historia distópica. Estas son algunas claves para entender la nueva entrega antes de comprar las entradas.

¿De qué trata ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’?

La película transcurre 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y se concentra en la historia de Haymitch Abernathy durante su adolescencia.

El personaje, que en las primeras películas fue interpretado por Woody Harrelson, aparece ahora como un joven del Distrito 12 que es seleccionado para participar en los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición especial, el Capitolio establece una regla particularmente cruel: cada distrito debe entregar cuatro tributos, en lugar de los dos habituales. Así, 48 jóvenes son enviados a una competencia en la que deberán luchar por sobrevivir.

La historia muestra las circunstancias que marcaron la vida de Haymitch y los acontecimientos que lo llevaron a convertirse en uno de los vencedores de Panem. También explora su relación con otros habitantes del Distrito 12 y el enfrentamiento con el sistema impuesto por el presidente Snow.

Actores de ‘Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha‘

El reparto reúne a intérpretes jóvenes y reconocidas figuras de Hollywood. Joseph Zada asume el papel de Haymitch Abernathy, mientras que Mckenna Grace interpreta a Maysilee Donner y Whitney Peak da vida a Lenore Dove Baird.

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También participan Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Maya Hawke como Wiress. El elenco incluye además a Glenn Close, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor y Ben Wang.

La película también cuenta con la participación de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson, quienes regresan a sus conocidos personajes de Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Haymitch Abernathy, respectivamente. Sus apariciones conectan esta precuela con las producciones originales.

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La dirección estuvo a cargo de Francis Lawrence, quien también dirigió ‘En llamas‘, las dos partes de ‘Sinsajo‘ y ‘Balada de pájaros cantores y serpientes‘.

¿En qué orden ver las películas de ‘Los juegos del hambre’?

Quienes no han seguido la franquicia pueden tener dudas sobre cómo organizar las seis películas. Aunque ‘Amanecer en la cosecha’ es la producción más reciente, su historia ocurre antes de los acontecimientos de las cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence.

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Este es el orden en que llegaron a los cines:

‘Los juegos del hambre’ (2012). ‘Los juegos del hambre: En llamas’ (2013). ‘Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 1’ (2014). ‘Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2’ (2015). ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’ (2023). ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’ (2026).

Sin embargo, quienes prefieran seguir los acontecimientos en orden cronológico deben comenzar por ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, que cuenta la juventud de Coriolanus Snow, 64 años antes de la historia de Katniss.

Después deben ver ‘Amanecer en la cosecha’, seguida de las cuatro películas originales. De esta manera, podrán comprender cómo evolucionó Panem y conocer los antecedentes de algunos de sus personajes más importantes.

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¿Cuánto dura ‘Amanecer en la cosecha’ y qué dice la crítica?

La nueva película tiene una duración de 158 minutos, equivalentes a dos horas y 38 minutos, por lo que se convirtió en la entrega más larga de la franquicia. El guion fue escrito por Billy Ray y Michael Lesslie, a partir de la novela de Suzanne Collin

En cuanto a su recepción, las primeras reseñas publicadas después de las funciones para prensa muestran opiniones divididas. En Rotten Tomatoes, la película registró un 67 % de aprobación de la crítica y un 95 % de valoración del público en el balance publicado el 17 de noviembre.

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Entre los aspectos favorables, varios especialistas destacaron la interpretación de Joseph Zada y la manera en que la historia recupera los conflictos políticos y emocionales que caracterizaron las primeras películas. David Rooney, de The Hollywood Reporter, resaltó el trabajo del protagonista, mientras que otros críticos valoraron las secuencias de acción y la construcción visual de la arena.

No obstante, también hubo cuestionamientos por la duración, el ritmo de algunas escenas y la repetición de elementos narrativos que ya aparecieron en las anteriores entregas.

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