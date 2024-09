¿Los participantes de MasterChef pueden llevarse la comida a casa? Martina respondió

MasterChef Celebrity Colombia transmite en 2024 su sexta temporada y todavía son varias las dudas que rondan entre los televidentes sobre lo que sucede cuando las cámaras se apagan.

En días recientes, por ejemplo, la cantante Martina La Peligrosa resolvió una de las dudas más frecuentes del público.

¿Los participantes de ‘MasterChef’ pueden llevarse los alimentos de la despensa a sus casas?

En una entrevista que concedió recientemente a Impresentables, programa radial de la emisora Los 40 Colombia, la artista y hermana de Adriana Lucía habló sobre su experiencia en la cocina más famosa del país.

Seguir viendo: Florinda Meza dedicó mensaje a Colombia tras confirmarse el regreso de ‘El Chavo del 8′

Los locutores de Impresentables aprovecharon la visita de Martina La Peligrosa para preguntarle si, quizá, ella y sus compañeros en MasterChef Celebrity Colombia pueden tomar las carnes, vegetales, frutas, aderezos y otros elementos de la ya conocida despensa.

Fue entonces cuando la participante explicó que no es así, pues ella y los demás tan solo tienen acceso a este tipo de espacios cuando están en competencia. En cuanto a la comida que no usan en sus recetas, reiteró que es apartada para un Banco de Alimentos con la intención de no generar desperdicio alguno.

El consejo de Adriana Lucía a Martina La Peligrosa para triunfar en ‘MasterChef’

En una entrevista con la revista Vea, la cantante de 41 años recordó su participación en el concurso de RCN Televisión, el cual ganó en 2020, como una de las experiencias más divertidas y particulares que ha experimentado en su vida.

“¡Es algo inolvidable! Como yo abrí un restaurante dos años antes de participar, para mí fue una escuela muy grande y me sirvió también para reafirmar mi amor por la cocina. Yo siempre he relacionado la cocina con la música y esa fue mi manera de llevar la competencia: los platos son canciones. Yo creo que cuando la gente se va de un lugar siempre se lleva la comida y la música, esas son las dos cosas que uno más extraña”, expresó la hermana de Martina La Peligrosa.

No te pierdas: “¡Qué cosa tan horrorosa!”, Laura Acuña, con problemas de salud por automedicarse

“Le di muchos tips y consejos, como siempre pensar y no acelerarse, no dejarse afanar por la presión del tiempo. Esas son cosas que uno ve hasta que sale. Pero también es cierto que en ‘MasterChef Celebrity’ todo puede pasar porque para nosotros todo es muy improvisado. Ellos (la producción) la tienen clara, pero a nosotros siempre nos toman por sorpresa”, concluyó Adriana Lucía en los micrófonos de Vea.