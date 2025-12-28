‘Los Simpson’ estrenan capítulo con Los Tigres del Norte como invitados: “Es un honor”

La agrupación de Los Tigres del Norte sumará un nuevo hito a su trayectoria con su participación en un próximo episodio de Los Simpson, una de las series animadas más influyentes de la televisión.

La noticia ha llamado la atención tanto de los seguidores del grupo como de los fanáticos del programa, al tratarse de un cruce poco habitual entre la música regional mexicana y el universo de Springfield.

Según se supo, la participación de Los Tigres del Norte en Los Simpson no será un simple cameo. La banda trabajó directamente con los realizadores del programa, en una colaboración pensada para el episodio.

Un corrido hecho a la medida del universo de Springfield

Los músicos mexicanos participarán como artistas invitados en el episodio titulado “The Fall Guy-Yi-Yi”, en el que la banda tendrá una intervención musical clave.

De acuerdo con la información oficial de la cadena Fox, la historia gira en torno a Homero Simpson, quien encuentra una forma inesperada de ayudar al Hombre Abejorro al convertirse en su doble de acción, una tarea que pronto pone a prueba los límites físicos del personaje.

Para este capítulo, Los Tigres del Norte interpretarán El corrido de Pedro y Homero, una canción creada especialmente para la serie y pensada como parte del desarrollo del episodio.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

En un comunicado, la agrupación celebró su incorporación al universo de Los Simpson y destacó el significado del proyecto dentro de su trayectoria artística. Los músicos señalaron que se trata de un momento especial, no solo por la relevancia de la serie, sino por la posibilidad de llevar sus historias a nuevos públicos y contextos culturales.

“Estamos profundamente agradecidos y muy felices por este momento especial en nuestra historia, al ser parte del universo de Los Simpson. Para nosotros, es un honor que nuestras historias sigan cruzando fronteras, culturas y generaciones. Cuando la música cuenta historias, puede llegar a cualquier parte… incluso a Springfield”, se lee en la misiva.

César Mazariegos, coproductor ejecutivo de la serie, explicó que el episodio funciona como un homenaje a los fans de la región y, en particular, a la cultura mexicana. Según indicó, la decisión de cerrar el capítulo con un corrido respondió a la intención de apostar por un formato musical con identidad y peso narrativo, representado por una de las bandas más emblemáticas del género.

El episodio contará también con la participación de figuras destacadas del talento mexicano. Entre las voces invitadas se encuentran el director Alejandro González Iñárritu y Humberto Vélez, actor reconocido por ser la voz de Homero Simpson en la versión en español para América Latina.

