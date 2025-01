Luis Alfonso reaccionó al ‘show’ de su imitador de ‘Yo me llamo’. ¿Le gustó?

El 6 de enero se estrenó la nueva temporada de Yo me llamo, el reality musical más visto por los colombianos, en el que César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz eligen a los participantes que más se parecen a sus artistas favoritos, no solamente en la voz, sino también en el físico.

Algunos de los concursantes han logrado que los tres jurados se emocionen con sus presentaciones. No obstante, también han pasado por el escenario varios que no lograron convencerlos.

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados de la décima temporada de 'Yo me llamo' Fotografía por: Diego Mariño/Revista Vea

‘Yo me llamo Luis Alfonso’ cautivó al cantante original

En una reciente emisión de Día a Día, el cantante Luis Alfonso reveló que, desde que comenzó su carrera, siempre soñó con que una persona quisiese ser su doble. En esta temporada del reality musical llegaron varios participantes a representar al intérprete de Chismofilia.

Durante el matutino, los presentadores le mostraron la presentación de los concursantes que lo interpretan para que él diera su opinión. Del primero, dijo: “la verdad estoy muy contento con los muchachos que se han presentado, pero a este le faltó un poquito de nariz”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, al segundo que pasó por el escenario y que logró conquistar a los jurados y al público, no dudó en elogiarlo: “Quiero felicitar a este parcero porque la dio toda. Estudió desde el look hasta el tatuaje. Le veo la misma nariz, cantando igualito, está melo”.

El artista aprovechó también para enviarle un consejo al concursante: “le recomendaría que lo disfrute, que adquiera conocimiento todos los días y de antemano quiero agradecerle por representar mi personaje, el cariño y el apoyo. Acá tiene un gran amigo y fan”.

En redes sociales, los internautas han dejado múltiples mensajes sobre la representación del concursante, quien ya había participado en el programa interpretando a Elvis Crespo:

“Te lo mereces, tienes mucho talento”, “se parecen tanto que pensé que estaba en el perfil del propio Luis Alfonso”, “qué buen trabajo”, “eres igualito”, “él es el ganador de esta temporada es exacto al original”, “eres mi favorito”, “me encanta como lo haces”, “eres igual y cantas igualito”, “el futuro ganador”.

La difícil infancia de Luis Alfonso

En una reciente entrevista con Laura Acuña, para su programa La sala de Laura Acuña, Luis Alfonso se refirió a los difíciles momentos que vivió cuando era niño, por cuenta de los maltratos de su padrastro.

“Había días en los que me mandaban a dormir a la calle. Mi mamá no tenía mucho qué decir, porque en esa época muchas mujeres soportaban cosas por el machismo que predominaba. Los demonios de mi barrio me cuidaron cuando hambre y frío tuve que aguantar”.