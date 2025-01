¿Quién es ‘Yo me llamo Luis Alfonso’? Fue novio de una finalista del programa

Por el escenario de Yo me llamo han pasado múltiples personas con el sueño de ser los dobles perfectos de sus artistas favoritos; sin embargo, en el camino varios se han quedado por fuera de la competencia.

Así fue la presentación de ‘Yo me llamo Luis Alfonso’

El pasado 13 de enero, se presentó el imitador de Luis Alfonso, cantante reconocido por temas como Chismofilia, La ex y Contentoso, canción que interpretó el participante y con la que logró convencer a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz que sí se llama como su artista favorito.

Además de su parecido físico, el artista, cuyo nombre real es César Narváez, también imitó algunas actitudes del verdadero Luis Alfonso. “Cómo uno no va a estar contentoso con una mamacita como usted”, le dijo a Amparo Grisales con el característico tono paisa del cantante original.

La jurado no dudó en elogiarlo, aunque afirmó que tiene varias cosas por mejorar: “Pues sí me enamoró, hay cositas por pulir, hay algunas imprecisiones en el color y en la interpretación para que no se vuelva sonsonete. Me gusta como te ves, te pareces bastante, muchísimo”.

‘Yo me llamo Luis Alfonso’ fue ‘Yo me llamo Elvis Crespo’ en 2023

Los televidentes e internautas en redes sociales notaron que el participante ya había estado en la versión del 2023, pero interpretando a Elvis Crespo, razón por la cual, dejaron múltiples mensajes en redes sociales exaltando su talento para la imitación de los dos artistas:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Efectivamente, como lo pensé, sí es el mismo, Elvis Crespo, de la temporada pasada y ahora Luis Alfonso”, “Este Luis Alfonso que acaba de pasar en #YoMeLlamo es el mismo Elvis Crespo que participó y llegó bastante lejos en Yo Me Llamo 2023, a ese hombre lo reconocí de inmediato porque en su momento se subía a los Transmilenio a hacer distintas imitaciones”. Los miembros del jurado no se percataron que el cantante estuvo en la temporada pasada y se convirtió en uno de los favoritos del público y los televidentes.

Además de ser recordado por su imitación de Elvis Crespo, el artista también fue protagonista de titulares en medios de comunicación y redes sociales por su relación sentimental con Andrea Correa, imitadora de Shakira, quien también hizo parte de la misma edición del programa de Caracol Televisión en la que él participó. Aunque desde hace varios meses no postean fotos juntos, en sus redes sociales se mostraban muy enamorados. Se desconoce si continuaron o no su relación sentimental.