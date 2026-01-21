Luisa Cortina rompe el silencio tras su eliminación de LCDLF: “Eso es un clan, es una secta”

Luisa Cortina fue la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, una salida temprana que no pasó desapercibida. Su paso por el reality del Canal RCN estuvo marcado por confrontaciones, posiciones claras y una personalidad que, según ella misma, no está hecha para jugar a medias tintas.

En entrevista con la revista Vea, de El Espectador, la exparticipante habló de su eliminación, de la convivencia dentro de la casa, del conflicto con Sofía Jaramillo y de la nominación que dejó a Mariana Zapata antes de salir.

“Me sentí tranquila al salir”: Luisa Cortina

Ser la primera eliminada suele ser un golpe difícil de asimilar, pero la creadora de contenido aseguró que vivió ese momento con serenidad. “Me sentí muy tranquila. Cuando uno hace las cosas con convicción y con su esencia, al final se siente bien. Si hubiera actuado de forma fingida o estratégica, tal vez me habría quedado, pero no me sentiría orgullosa”, afirmó.

Aun así, Luisa Cortina admitió a este medio que la falta de estrategia pudo jugar en su contra, aunque no se arrepiente: “Soy muy impulsiva, digo lo que pienso y lo que siento. Si no lo hago, siento una presión en el pecho. Hoy estoy tranquila fuera de la casa y segura de lo que di”.

¿Haría algo distinto si regresara a ‘La casa de los famosos’?

“Yo creo que nada, porque si hiciera algo diferente no estaría en el ojo del jefe para ingresar otra vez. Quiere decir que lo estoy haciendo bien en caso de que eso pasara. Entonces no, seguir siendo yo. De pronto sí con un poco más de cuidadito dependiendo de cómo vaya el juego, pero siempre yo. Eso es lo más importante”, respondió Luisa Cortina.

¿Cómo sintió la energía dentro de ‘La casa de los famosos 2026′?

“Se sentía una energía pesada: cansancio, agotamiento, emociones. Es súper raro. Una cosa es vivirlo y otra cosa es verlo. Desde adentro el reality se ve distinto. Yo pensaba: ‘Lo estoy haciendo muy mal, ¿será que la gente se está conectando conmigo?’. Y salgo y veo que fui la única que prendió esa casa, la única que cumplió con lo que habló en las campañas. Me siento feliz y orgullosa de eso. Hoy veo la casa muy aburrida después de mi salida", agregó.

¿Qué compañeros le parecieron auténticos y cuáles no?

“Auténticos: Nico Arrieta, Maiker y Juanda Caribe. Solapaditos o con máscara: Juan Palau, Manuela, Sara, Sofía y Campanita. Todo ese clan. Eso es un clan, eso es una secta”, sentenció Luisa Cortina.

¿Qué tienes por decir sobre la pelea con Sofía Jaramillo?

“Tenía trasfondo. Yo le había dicho entre chiste y chanza que alguien de la casa se demoraba dos horas en la ducha. Después se lo dije directamente, pero de buena manera. A ella no le gustó, pero no me lo dijo en el momento. Luego, cuando ella le pinta el pelo de rojo a Eidevin y él pregunta cómo quedó, yo digo que no me gusta, y ella saca lo de la ducha. De ahí pasó todo. Somos 23 personas y solo hay tres duchas. Lo mínimo es compartir, ser prudentes. El agua es un recurso limitado y el tiempo también. El espacio es para todos”, aseguró.

¿Por qué consideras que Mariana Zapata no debe seguir en ‘La casa de los famosos’?

“Me hubiera gustado nominar a todo ese grupito: Mariana, Sara, Manuela y Campanita. Pero elegí a Mariana porque me pareció muy doble cara, muy hipócrita. En su posicionamiento dijo que yo quería estar con Dios y con el diablo, que no era ni blanco ni negro, sino gris. Y yo soy todo menos gris. Si fuera gris, seguiría allá. Siempre fue conmigo muy cariñosa, muy falsa, y me sorprendió su posicionamiento. Entonces le dije: sé coherente ¿Le tenías miedo a la placa?, pues ahora tienes un miedo menos", dijo Luisa Cortina a la revista Vea.

¿Cómo se vivió desde adentro la renuncia de Marcela Reyes?

“Marcela no fue muy relevante porque estuvo solo dos días, no marcó ni un antes ni un después. Pero sí nos tomó por sorpresa. Pensamos que para irse tuvo que haber sido algo grave. Ojalá su hijo y su familia estén bien. Nos dejó con muchas dudas”, añadió.

¿Qué te gustaría aclararle al público de ‘La casa de los famosos’ tras tu eliminación?

“Quiero que entiendan que soy una mujer linda, con carácter, y que no envidio absolutamente nada a nadie. Por algo estuve en la casa, por algo tengo una vida en redes y me siento orgullosa de quien soy. En el reality hay muchos egos, especialmente entre mujeres. Cualquier cosa que digas es envidia. Y no. Tengo derecho a decir lo que pienso y siento sin envidiar a nadie. Simplemente digo lo que pienso y punto”, concluyó Luisa Cortina.

