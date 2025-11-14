Luisa Fernanda W se estrena como actriz de Disney en ‘Zootopia 2′. Este es su personaje

Desde hace varias semanas, Luisa Fernanda W había manifestado en sus redes sociales que pronto compartiría una gran noticia con sus seguidores. De acuerdo con lo que había dicho, se trataba de un sueño cumplido desde que era una niña.

Luisa Fernanda W en ‘Zootopia 2’

Este jueves, la también empresaria confirmó fue seleccionada por la producción de Disney Studios para darle voz a un nuevo personaje en Zootopia 2, para su doblaje en Latinoamérica. “Estoy con ganas de llorar de la emoción, de la felicidad de poderles dar esta noticia. Estoy cumpliendo un sueño de cuando era una niña y es hacer el doblaje para una película, y no cualquier película, sino una de Disney, Zootopia 2. Pellízquenme, estoy demasiado feliz, agradecida con Dios, con la vida, con ustedes, con todo. Los sueños se hacen realidad. Hay que celebrar”, dijo la paisa en sus historias de Instagram.

¿Cuál es el personaje de ‘Zootopia 2’ que interpretará Luisa Fernanda W?

La influenciadora será la voz de la Capitana Hoggbottom, una ruda jabalí que hace parte del cuerpo de policías de la ciudad de Zootopia: “La amo a ella, amé darle vida con mi voz a un personaje tan fuerte y lleno de carácter. Lo veo y no lo creo. Gracias, de verdad”.

De igual manera, se refirió a los retos que enfrentó, desde que la llamaron para hacer el casting, hasta el momento de la realización: “Yo fui a hacer el casting para dos personajes y en el que más me reté fue este porque es completamente distinto a mí. Habla muy grueso, ella es súper ruda, pero yo dije ‘no importa, no me voy a subestimar a mí misma, yo sé que mi voz es suave, yo soy tranquilita, pero no importa, yo me voy a meter en la película de ella, soy un jabalí’ y lo hice, saqué mis miedos, desaprendí lo que yo creo de mí misma, de mi voz", afirmó.

La antioqueña, quien es pareja de Pipe Bueno, contó que desde que era niña soñó con ser la voz de algún personaje en una película animada. “Cuando me anunciaron que había quedado en el personaje, ustedes no se imaginan. Yo me puse a llorar de la felicidad porque volví a conectar con esa Luisa que empezó haciendo doblajes de la Barbie en redes sociales hace muchos años y conecté con un sueño que yo siempre había tenido que era ese, hacer un doblaje para una película y hoy es una realidad después de muchos años. Uno no puede perder la fe, en el fondo de mi corazón yo sabía que en algún momento se me iba a presentar la oportunidad y Dios quiera que no sea la única, pero de verdad cuando me di cuenta que iba a ser parte de Zootopia 2 fue tan maravilloso”, agregó.

¿Cuándo se estrena ‘Zootopia 2’?

El estreno en cines de la película de Disney está programado para el jueves 27 de noviembre. En la descripción de la sinopsis de Disney, se lee: En “Zootopia 2”, de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán adentrarse en rincones inesperados de la ciudad, en los que su compañerismo será puesto a prueba como nunca antes. Los directores son los ganadores del Óscar Jared Bush (codirector y coguionista de “Zootopia” y “Encanto”) y Byron Howard (director de “Zootopia” y “Encanto”). El guionista es Bush y la productora es Yvett Merino (ganadora del Óscar por “Encanto”).