Madonna: así será su bioserie para Netflix: Premiada actriz la personificaría

La cantante de 66 años, Madonna, que ha cambiado la industria musical y ha marcado generaciones con éxitos musicales como “Material Girl”, colaborará con el director Shawn Levy, aclamado por su dirección en series como Stranger Things y All the Light We Cannot See, para la creación de su bioserie.

Esta producción, donde la cantante también será productora ejecutiva, llega después de la cancelación de la película biográfica que contaría la carrera de la artista. Aunque el proyecto sigue en la fase inicial de su desarrollo, se espera que esta bioserie cuente cómo fue la transición de la reina del pop a su icónica figura musical. Sin embargo, no ha habido declaraciones de la plataforma de streaming ni de la artista que revelen que etapa específica de la vida de Madonna será la central en la serie.

Debido a que la producción sigue en su etapa inicial de desarrollo, todavía no se ha confirmado quién le dará vida a la reina del pop. Sin embargo, algunos medios internacionales pronostican que la actriz Julia Garner, conocida por su papel en la serie de Netflix, Ozark que la hizo ganadora de tres Premios Emmy, sería quien interprete a la cantante. Garner era la elegida para ser la intérprete de Madonna en el proyecto cinematográfico que fue cancelado.

Madonna de película a bioserie

“Quiero transmitir el increíble viaje que la vida me ha llevado a hacer como artista, músico, bailarina… como ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo”, declaró la artista en el 2020, cuando se anunció que se iba a producir su biopic junto con Universal Studios. Con este proyecto, Madonna se une a la lista de grandes celebridades que junto con Netflix han hecho producciones. Algunos nombres que resuenan son Luis Miguel y Mon Laferte. También Julio Iglesias está en la tarea de hacer su propia bioserie junto al streaming.

Este vinculo entre Netflix y la artista no llega de forma inesperada teniendo en cuenta que desde hace tiempo la plataforma y la cantante vienen trabajando juntos, de igual manera, en noviembre del año pasado la reina del pop insinúo en Instagram que estaba planeando transformar su película en una bioserie. Los cibernautas han manifestado que esperan que la anunciada producción incluya los hechos más contundentes en la vida de la leyenda musical, como por ejemplo la decisión que tomó al dejar la universidad donde estaba becada y mudarse de su vida en Michigan para perseguir sus sueños en Nueva York con tan solo 35 dólares en su bolsillo.

