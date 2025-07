Magic, del ‘Desafío′, habló sobre el abandono de su madre: “Me dejó a los 6 meses”

En cada temporada del Desafío 2025, los televidentes descubren no solo la fuerza física de los competidores, sino también las historias que los han marcado. Este fue el caso de Kevin Daniel Sánchez, conocido como Magic, quien aunque salió eliminado en las primeras semanas del reality, recientemente compartió detalles de su dura infancia y su vida lejos de las cámaras.

La dura infancia de Magic, del ‘Desafío 2025′

En una reciente entrevista para el programa La Red, el reciente eliminado del Desafío se abrió sobre los momentos más difíciles que marcaron su vida desde que era solo un bebé. El participante contó que su madre biológica, inmersa en problemas personales y de fiesta, lo abandonó cuando apenas tenía seis meses de nacido.

“Mi verdadera madre tuvo problemas cuando yo era niño, entonces me dejó. Se fue de la casa y a mí me terminó criando mi abuela”, relató Magic, quien además explicó que su abuela materna no soportó más ver el descuido en el que vivía. Aprovechó una salida de su madre a una fiesta para llamar al padre del pequeño y pedirle que fuera por él. Cuando su papá llegó, se encontró con una escena desgarradora: “A mí me estaba cuidando una primita de 5 años, y yo con un tetero avinagrado y todo cagado encima de la cama”.

El exparticipante del Desafío 2025 recordó que creció en medio de muchas necesidades económicas. “Vengo de una familia muy humilde, con muchas necesidades. Muchas veces comprábamos 1.000 de salchichón para el almuerzo, entonces nos lo repartíamos por líneas y si usted se pasaba un poquito, descuadraba el almuerzo de otra persona”, dijo.

Aunque hoy mantiene algún contacto con su madre, la relación sigue siendo distante y marcada por largos silencios: “Cuando mi mamá me habla, le cuento todo lo que ha pasado, pero podemos durar hasta un año sin hablar y ella vuelve y me habla como si nada…”.

El accidente que lo llevó a tocar fondo

Además de su difícil infancia, Magic vivió un episodio que casi lo aleja para siempre del deporte y el ejercicio físico, que tanto lo apasionan. Mientras estudiaba acondicionamiento deportivo en el Sena, sufrió una caída que lo obligó a ser operado de sus dedos. Sin embargo, durante la recuperación se exigió demasiado, dañó la cirugía y tuvo que ser intervenido por segunda vez.

“Era una persona que entrenaba, estudiaba deportes y acondicionamiento físico, era modelo y mesero. Un día después de mi cumpleaños me accidenté”, relató. El proceso fue muy duro: bajó más de 15 kilos, pasó casi dos años “tirado en una cama” y llegó a pensar en quitarse la vida. “Caí en depresión, en ansiedad, me sentí en una gran soledad… llega un momento en el que tengo un colapso de tanto tiempo estar solo en un cuarto, comencé a pensar en formas de quitarme la vida”, confesó.

Pese a todo, Magic logró salir adelante, recuperar su fuerza física y mental, y hoy demuestra en el ‘Desafío′ la resiliencia que ha forjado desde niño.