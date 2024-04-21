Majida Issa anunció su regreso como ‘La Diabla’ en ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

El universo de 'Sin senos sí hay paraíso’ vuelve a expandirse y lo hace con uno de sus regresos más comentados. Majida Issa confirmó que retomará el papel de ‘La Diabla’ en la cuarta temporada de la serie, un anuncio que despertó de inmediato la emoción de los seguidores de la franquicia, quienes durante años pidieron el regreso de este icónico personaje.

La noticia fue revelada en exclusiva por People en Español, medio que conversó con la actriz colombiana en medio del inicio de grabaciones de la nueva entrega de la producción de Telemundo.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Majida Issa a ‘Sin senos sí hay paraíso 4′?

‘La Diabla’, personaje que Majida Issa interpretó entre 2016 y 2018, se convirtió en uno de los más recordados de la saga y significó un punto de quiebre en la carrera de la actriz.

Según explicó en diálogo con People en Español, su decisión de volver estuvo motivada principalmente por el respaldo constante del público, que durante años mantuvo vivo al personaje a través de mensajes, memes y contenidos creados por los fans.

Majida Issa reconoció que asumir nuevamente este rol representa un desafío importante. Volver a conectar con un personaje construido hace casi una década implica reencontrarse con su esencia, entender qué espera la audiencia actual y reconstruir las relaciones dentro de la historia.

Cabe recordar que la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ contará con el regreso de otros rostros emblemáticos y la introducción de nuevos personajes, además de una trama cargada de acción.

Uno de los aspectos más destacados para los fanáticos será el reencuentro en pantalla entre Majida Issa y Carmen Villalobos, protagonistas de memorables escenas en entregas anteriores.

La actriz aseguró que volver a compartir set con su colega y compatriota, con quien mantiene una estrecha amistad, ha sido uno de los mayores motivos de alegría en esta nueva etapa.

Aunque los detalles de la relación entre ‘La Diabla’ y Catalina Santana se mantienen bajo reserva, Majida Issa adelantó que los fanáticos de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ pueden esperar escenas intensas y altamente emotivas.

“Les garantizo que se van a divertir porque van a ver unas escenas de Carmen y mías, mejor dicho, de esas que le quitan a uno el aire, muy emocionantes”, concluyó en su charla con People en Español.

