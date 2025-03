Manolo Cardona enfrentó las críticas contra ‘Medusa’ por acento costeño del elenco

Medusa es una serie que Netflix estrenó en días recientes y que cuenta la historia de una poderosa familia de Barranquilla. La producción ha sido elogiada por su cinematografía y guion, pero también ha recibido críticas por la forma en que varios integrantes del elenco manejan el acento costeño.

Espectadores de la región Caribe han expresado su descontento en redes sociales, señalando que el acento no es auténtico y parece forzado. Comentarios como “¿por qué creen que aquí se dice ‘mond*’ cada 2 minutos?” y “parece un comercial de turismo hecho por rolos” reflejan la frustración de algunos usuarios.

Ante la ola de críticas en contra de Medusa, Manolo Cardona, uno de los protagonistas, salió al paso y entregó algunas explicaciones.

La explicación de Manolo Cardona sobre el acento costeño en ‘Medusa’

De acuerdo con lo expuesto por el payanés, quien interpreta el papel de Danger Carmelo, para él y otros actores fue todo un reto el hablar con un acento que no es el suyo. No obstante, advirtió que el elenco contó con una profesional en el tema de acentos que acompañó en todo momento a la producción.

“Tuvimos una coach de acento que estuvo todo el tiempo con nosotros en el set y en las escenas para que saliera de la forma más natural posible. Seguramente caeremos en errores, pero hicimos un trabajo muy arduo, que nos llevó mucho tiempo (...) Cada uno de los que estuvimos ahí hicimos nuestro mejor trabajo. Lo hacemos con toda la responsabilidad, como se debe preparar un personaje”, explicó en charla con W Radio.

Por último, Manolo Cardona advirtió que no se toma personales las críticas del público, teniendo en cuenta que “la gente está en su derecho de decir lo que quiera y de expresarse”.

Otro actor de ‘Medusa’ que defendió a la serie

En conversación con Infobae, el actor monteriano Johan Rivera reiteró que la producción contó con una profesora de acentos y que, tanto él como otros actores de la región Caribe, intentaron ayudar al resto de sus compañeros en lo que más pudieron. Razón por la que se mostró incómodo con las críticas.

“Aunque hay cosas por corregir, se logró un trabajo grandioso (...) Respeto las críticas, pero me parece triste que solo tomen eso y no vean todos los aspectos de la serie. Es un producto nacional, un casting que se hizo desde México y se buscaron los actores que se conocen afuera del país, los resultados son evidentes. Hoy somos número uno en Brasil, México, Chile, Estados Unidos. Es un producto para mostrar la cultura, los lugares, la gastronomía, la música, no solo de Barranquilla sino del Caribe colombiano”, concluyó el actor de Medusa.