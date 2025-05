Marcelo Cezán y su inconformidad con ‘La casa de los famosos’: “No deja de afectarme”

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se acerca a su final y solo siete celebridades siguen en competencia, lo que tiene los ánimos bastante agitados tanto entre los participantes como entre los televidentes. Sin embargo, según Marcelo Cezán, los presentadores también viven esta tensión al máximo.

De acuerdo con el caleño, quien llegó como reemplazo de Cristina Hurtado para la edición 2025, es precisamente la intensidad con que se vive esta última etapa lo que le ha generado asombro e incomodidad.

¿Qué le pasa a Marcelo Cezán en ‘La casa de los famosos’?

En un video que compartió la actriz Michelle Gutty, su esposa, el presentador advirtió que el reality show del Canal RCN “está en una etapa fuerte” y las reacciones por parte del público, sobre todo las negativas, le han sorprendido y afectado en gran manera.

“Yo no estoy acostumbrado a esto porque yo vengo de otra generación, como de otra dinámica. A mí el máximo hate (muestras de odio) que me habían tirado era: ‘Oiga, ¿por qué grita tanto en ‘Bravissímo’? y ese tipo de vainas", expresó inicialmente.

“Tengo que empezar a armarme una coraza porque, la verdad, no la tengo. No pertenezco a esa generación y esto no me gusta, no me agrada, como que me azara. Sin embargo, todo el mundo dice lo mismo: ‘Tranquilo’ y que tal, pero no deja de afectarme, entonces ahí vamos poco a poco”, concluyó Marcelo Cezán.

Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar y surgieron de inmediato en la caja de comentarios de la publicación. Allí, miles de televidentes dividieron opiniones sobre la percepción que tiene el también músico, actor y locutor.

“Puedo entenderlo. Solo imaginen tener que lidiar, de un momento a otro, con tanto odio que emanan por redes sociales los seguidores de ese programa”, “Marcelo tiene toda la razón, la gente ya exagera con este tema. Ya uno no puede dar su opinión porque hasta amenazas recibe ¿No creen? Miren el caso de Ana Karina Soto, de ‘Buen día Colombia’" y “Carla Giraldo debió prepararlo para eso desde mucho antes. Al menos una advertencia no habría estado mal”, son algunos de los mensajes que recibió el posteo de Michelle Gutty y Marcelo Cezán.