Mario Alberto Yepes fue eliminado de MasterChef. “Aprendí mucho y me divertí”

La noche del viernes 8 de agosto de 2025 estuvo cargada de emociones en MasterChef Celebrity Colombia. El exfutbolista y excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, uno de los participantes más queridos de la temporada, se convirtió en el nuevo eliminado del reality culinario de RCN Televisión, dejando la competencia en medio de lágrimas, aplausos y elogios por parte de sus compañeros y el jurado.

¿Por qué eliminaron a Mario Alberto Yepes?

El reto de eliminación estuvo inspirado en un plato tradicional cundiboyacense: la changua. Yepes presentó su propuesta titulada “Un recuerdo cundiboyacense”, en la que buscó rendir homenaje a la gastronomía de la región. Sin embargo, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina coincidieron en que su preparación, aunque bien presentada, carecía de un elemento esencial: el sabor. La ausencia de sal fue determinante para su salida.

A pesar del resultado, el exdefensor caleño recibió una cálida despedida. Claudia Bahamón, presentadora del programa, se mostró visiblemente conmovida y lo despidió con un sentido mensaje de admiración por su humildad y disciplina. Los jueces también destacaron sus cualidades humanas, subrayando su nobleza, respeto y entrega en cada reto.

Yepes, recordado por liderar a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, agradeció la oportunidad de vivir una experiencia distinta a la de las canchas: “Aprendí mucho, me divertí y me voy con amigos que jamás pensé que tendría en una cocina. Me siento feliz por lo que logré aquí”.

Con su salida, la competencia continúa intensificándose entre los famosos que aún permanecen en carrera, quienes deberán seguir enfrentando retos cada vez más exigentes para asegurar un lugar en la final.

La eliminación de Mario Alberto Yepes no solo dejó un hueco en las cocinas de MasterChef, sino también en el corazón de los televidentes, que lo apoyaron semana tras semana y que ahora lo despiden como uno de los participantes más queridos de la temporada.