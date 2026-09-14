Martha Isabel Bolaños regresó como ‘La Pupuchurra’ a ‘Betty, la fea’ después de 26 años

La tercera temporada de ‘Betty, la fea: Más fea que nunca’ dejó una de sus mayores sorpresas para el final: Martha Isabel Bolaños volvió a interpretar a Jenny García, conocida como ‘La Pupuchurra‘, el recordado personaje que la hizo famosa en Colombia. Su aparición ocurre en el décimo episodio, cuando se descubre que ella es la enviada de un jeque que podría convertirse en la solución para los problemas que enfrenta Ecomoda.

Aunque los nuevos capítulos de la producción llegaron a Prime Video el pasado 28 de agosto, fue hasta el cierre de la temporada cuando se concretó el regreso de uno de los personajes más recordados de la historia original. Bolaños retomó el papel 26 años después de la novela de 1999 y, en una reciente entrevista, contó cómo recibió la invitación y qué encontró al volver a ponerse en la piel de Jenny.

Así habla Martha Isabel Bolaños de su regreso como La Pupuchurra

La actriz caleña aseguró que la propuesta la tomó completamente por sorpresa. Según relató a El País, se encontraba en Cali, donde vive desde la pandemia, haciendo diligencias junto a su mamá cuando recibió la llamada de la productora para preguntarle si quería participar en la tercera temporada.

“Sorpresa total, yo no lo esperaba”, contó Martha Isabel Bolaños. La respuesta, sin embargo, fue inmediata: “Pero por supuesto”. La actriz explicó que nunca pensó que volvería al universo de Ecomoda después de tantos años, especialmente porque inicialmente no había hecho parte de la continuación de la historia.

El reencuentro con sus antiguos compañeros también tuvo un significado especial. Bolaños contó que el elenco la recibió como si el tiempo no hubiera pasado y recordó una frase de Luces Velásquez, quien interpreta a Bertha: “Ahora sí está todo el elenco completo”. Para la actriz, ese momento fue especialmente emotivo después de más de dos décadas.

Su regreso también tiene una conexión particular con Fernando Gaitán, creador de la historia original. Bolaños recordó que el fallecido libretista alguna vez le aseguró: “Tú siempre vas a estar en mis proyectos”. La actriz considera que aquella promesa pudo haber tenido algo que ver con su regreso al universo de Betty.

Sin embargo, volver a Jenny García no significaba repetir exactamente a la mujer que los televidentes conocieron en 1999. Martha Isabel Bolaños explicó que el personaje debía conservar su esencia, pero mostrar las transformaciones que habría experimentado durante los 26 años transcurridos.

Publicidad

“Sabía que tenía que ser ella en esencia, pero no podía llegar otra vez igual”, explicó al medio caleño. Por eso, para construir esta nueva etapa, la actriz imaginó que Jenny había atravesado diferentes experiencias de dolor y superación que terminaron convirtiéndola en una mujer distinta.

En la nueva historia, ‘La Pupuchurra’ reaparece con una posición diferente y vinculada a negocios internacionales. Su llegada desde Dubái está relacionada con un jeque que podría ayudar a Ecomoda en medio de sus dificultades. Así, el personaje no aparece únicamente como un guiño a los seguidores de la producción original, sino que queda conectado con uno de los conflictos centrales de esta temporada.

Publicidad

Para la también exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, además, regresar a Jenny tiene un significado profesional que va más allá de la nostalgia. La actriz ha reconocido que siente gratitud por un personaje que marcó un antes y un después en su carrera. De hecho, el título de la entrevista concedida a El País resume esa relación: “Estoy agradecida con ‘La Pupuchurra’, me salvó la vida”.

Con su aparición en el capítulo final, La Pupuchurra vuelve a quedar vinculada a la historia de Ecomoda y abre la posibilidad de que el personaje tenga mayor peso en el futuro de la producción. La temporada ya terminó, pero el regreso de Martha Isabel Bolaños vuelve a poner en primer plano a uno de los personajes que permanecieron en la memoria de los seguidores de ‘Betty, la fea’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí