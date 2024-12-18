‘MasterChef Celebrity Colombia’: uno a uno, estos son los ganadores de todas las temporadas

La séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia llegó a su final en la noche del 25 de noviembre, con Violeta Bergonzi alzándose como ganadora tras una reñida final frente a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

El triunfo de la presentadora, además de concluir una edición marcada por fuertes duelos y discusiones memorables, se suma a la historia de un formato que, año tras año, ha dejado nombres inolvidables en el podio de campeones.

Piter Albeiro, primer ganador de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El formato ‘Celebrity’ llegó al Canal RCN en 2018, después de que la franquicia ya hubiera presentado dos temporadas con cocineros aficionados y una edición infantil. Con esa apuesta, el canal abrió una nueva etapa del concurso, ahora con figuras del entretenimiento colombiano como protagonistas.

Esa primera edición reunió a 18 concursantes, entre ellos Estefanía Borge, Variel Sánchez, Rafael Novoa, ‘Chichila’ Navia, Luisa Fernanda W y la fallecida actriz Margalida Castro. Aunque varios arrancaron como favoritos, el título terminó en manos del comediante Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, quien se llevó 200 millones de pesos y quedó registrado como el primer campeón de MasterChef Celebrity Colombia.

Fotografía por: Canal RCN

Adriana Lucía, ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2019

En esa edición —la que registró los números más bajos de audiencia hasta la fecha— el elenco creció a 22 participantes e incorporó perfiles de distintos mundos, entre ellos exreinas de belleza y deportistas retirados.

Sin embargo, fue la cantante Adriana Lucía quien resultó llevándose el segundo título de MasterChef Celebrity Colombia, tras competir en la final a la exseñorita Colombia Andrea Tovar y a la extenista Mariana Mesa. También concursaron Diego Trujillo, Sebastián Carvajal, El Mindo, Óscar Córdoba, Sara Corrales (retirada por recomendación médica), Consuelo Luzardo, Aura Cristina Geithner, Mariana Gómez, entre otros.

Carla Giraldo hizo historia en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2021

Tras la pausa obligada de 2020 por la pandemia del covid-19, el reality de celebridades volvió a la pantalla con la que sería, hasta hoy, su temporada de mayor audiencia. El elenco se redujo a 20 participantes, pero la tensión subió: los enfrentamientos entre figuras como Alicia Machado y Marbelle —que incluso trascendieron las grabaciones— concentraron la atención del público.

En medio de ese ambiente cargado de tensión, la actriz Carla Giraldo terminó llevándose el título en la primera final con cuatro participantes, luego de enfrentarse a Frank Martínez, Liss Pereira y Viña Machado. Su victoria que generó opiniones divididas entre los televidentes.

Ramiro Meneses, cuarto ganador de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Luego de las críticas que dejó la temporada anterior por sus constantes polémicas, en 2022 el formato volvió a ampliar su elenco a 22 celebridades, entre ellas Cristina Campuzano, Estiwar G, Isabella Santiago, Aida Morales, Manuela González, Natalia Ramírez, Aida Bossa, Tostao y Luis Eduardo Arango.

La final reunió a Carlos Báez, Tatán Mejía, Mauricio ‘Chicho’ Arias y Ramiro Meneses, quien terminó quedándose con el título de MasterChef Celebrity Colombia.

Carolina Acevedo, ganadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2023

Esta edición reunió al elenco más numeroso en la historia del formato: 24 celebridades. En la competencia sobresalieron figuras como Natalia Sanint, Martha Isabel Bolaños, Juan Pablo Barragán, Diego Sáenz, Zulma Rey, Karoll Márquez, Biassini Segura, Juliana Galvis, Francisca Estévez, Laura Barjum, entre muchas otras.

La final enfrentó a Daniela Tapia, Marianela González y Adrián Parada, pero el título quedó en manos de Carolina Acevedo, quien levantó el trofeo y recibió el cheque por 200 millones de pesos

Paola Rey continuó con la hegemonía de los actores en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Tras tres temporadas consecutivas con actores alzándose con el trofeo, la racha continuó en 2024: la actriz santandereana se quedó con el título de la sexta edición.

En esa oportunidad, Paola Rey logró imponerse sobre un grupo fuerte de competidores, entre ellos Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa, Vicky Berrío, Juan Pablo Llano, Caterine Ibargüen, Dominica Duque, Cony Camelo, Alejandro Estrada, entre otros.

Violeta Bergonzi, primera presentadora que gana ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia (2025), gracias a un menú de tres tiempos que destacó por su técnica y por la forma en que integró sabores del Pacífico con una puesta en escena muy cuidada. Su propuesta fue reconocida por el jurado como una de las más sólidas de la edición.

Además del trofeo, la colombo-francesa recibió un premio de 200 millones de pesos y entró en la historia del formato como la primera presentadora en obtener el título. Su triunfo cerró una temporada marcada por el alto nivel culinario y por el protagonismo femenino en las etapas decisivas.