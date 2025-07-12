‘MasterChef Celebrity’ definió su primera semifinalista. Ingresó al top 5

La décima edición de MasterChef Celebrity se encuentra en la recta final. Tras la salida de Raúl Ocampo quedaron solamente seis famosos en competencia: Pichingo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino. Sin embargo, uno de ellos tendrá que abandonar la competencia esta semana.

Alejandra Ávila, primera semifinalista de ‘MasterChef Celebrity’

En el capítulo de este viernes 14 de noviembre, se enfrentaron a un nuevo reto. Con un tiempo de 60 minutos y la despensa abierta, los famosos tuvieron que preparar un plato distintivo. Se trató de un postre hecho con vegetales.

Aunque todos estuvieron a la altura, solo dos destacaron más entre Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso: el de Michelle y el de Alejandra. Las actrices fueron felicitadas, pero solo el plato de Ávila terminó siendo el ganador, dándole el paso automáticamente al top 5.

“Yo he dudado muchas veces de mí. Esto no es fácil y estoy al lado de unas guerreras que son increíbles y pasan estas cosas y uno dice: ‘es que también me lo merezco’, pero la verdad es que me siento muy orgullosa de mí”, dijo entre lágrimas.

A través de sus redes sociales, la actriz expresó sus sentimientos y recordó todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta este punto: “Han sido cuatro meses de competencia con subidas, bajadas, risas, lágrimas y momentos súper emotivos (ustedes lo saben). Competir con cocineros tan increíbles y aun así ganar seis cucharitas en dos ciclos me hace sentir muy orgullosa. Miro atrás y no puedo creer todo lo que he vivido en este tiempo. ¡Vamos con toda hasta el final! ✨ Estoy llena de gratitud”, dijo.

A lo largo de la competencia, Alejandra se caracterizó como una de las mejores. De hecho, ganó varios balcones, “cachetes” de Rausch y múltiples felicitaciones por sus preparaciones. Sin embargo, hubo momentos de lágrimas cuando las cosas no salían como ella esperaba. Aun así, logró llegar a la semifinal, y según los rumores en redes sociales, también estaría en la final junto a Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Carolina Sabino.

“La mejor. No solo por su talento y extrema disciplina, también por ese corazón ENORME que tiene”, “te lo mereces por toda tu dedicación y esfuerzo”, “la más juiciosa y talentosa”, “eres la ganadora de esta temporada”, “más que merecido”, “eres increíble”, “bienvenida al top 5”.