‘MasterChef’: inesperada reacción de Luisfer Hoyos sorprendió a los televidentes

El más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia dejó uno de los momentos más tensos de la temporada protagonizado por el actor Luis Fernando Hoyos. Su reacción tras recibir el temido delantal negro tomó por sorpresa a los jurados, a sus compañeros y a los televidentes, que no pasaron por alto el visible malestar del participante.

El intérprete de producciones como La casa de las dos palmas y Doctor Mata no ocultó su inconformidad al escuchar la decisión del jurado. “Me da piedra”, dijo frente a las cámaras, reflejando su frustración por el resultado del reto.

¿Qué pasó con Luisfer Hoyos en ‘MasterChef’?

En esta ocasión, los concursantes debían preparar un plato de sal o de dulce, con total libertad creativa. Luis Fernando Hoyos optó por una receta a la que llamó ‘Bao relish en salsa teriyaki’, una propuesta que combinaba un pan bao con salsa, crocante y otros acompañamientos. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas del jurado compuesto por Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Durante la calificación, la chef Belén fue directa al señalar que “lo que preparó no es un bao”, y agregó que el pan estaba “mazacotudo, reseco y elevado en sal”. Las críticas no pararon ahí. Jorge Rausch fue contundente al afirmar que “era mejor no probar el plato”, mientras Nicolás de Zubiría concluyó que “nada le funciona en la creación culinaria”.

Ante los comentarios, los jueces deliberaron rápidamente y determinaron que el delantal negro sería para Luisfer Hoyos. La reacción del pereirano de 61 años fue inmediata: lanzó con fuerza el delantal blanco a la cesta y, sin mediar palabra, se colocó el negro. Su gesto generó un silencio momentáneo en el set, mientras sus compañeros observaban con sorpresa.

La presentadora Claudia Bahamón intervino para calmar los ánimos, recordándole al participante que los errores también hacen parte del proceso de aprendizaje. El propio Luis Fernando intentó matizar la situación asegurando: “En esto estamos también para afinar, estoy afinando”, aunque su expresión dejó ene videncia que seguía afectado por el resultado.

Más allá de la tensión, la jornada dejó otra noticia: Jorge Rausch anunció que habría un segundo delantal negro. La elegida fue Patty Grisales, quien presentó un postre en copa que tampoco logró convencer al jurado. Sin embargo, a diferencia del actor, la también participante tomó la crítica con serenidad y compartió una reflexión que resonó en el estudio: “Perder para aprender, no es perder. Yo lo veo así”.

Con esta decisión, Luis Fernando Hoyos, Patty Grisales, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard quedaron en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia, que continúa sorprendiendo a la audiencia con nuevos retos y emociones en cada episodio.