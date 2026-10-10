"Nunca fue mi intención hacerle daño": Tuto Patiño recordó la muerte de su ex en MasterChef

Germán ‘Tuto’ Patiño ha mostrado diferentes facetas durante su participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’, el reality del Canal RCN que reúne a figuras de la televisión, las redes sociales y el entretenimiento. Además de enfrentarse a los desafíos culinarios, el actor ha compartido experiencias personales que permiten conocer otras dimensiones de su vida.

En el capítulo del pasado 8 de octubre, por ejemplo, el participante protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al recordar a Alejandra, una expareja que falleció años atrás. Durante una dinámica que invitaba a los concursantes a expresar mensajes pendientes, ‘Tuto’ recordó una conversación que quedó pendiente y aprovechó el espacio para ofrecerle una disculpa.

El emotivo momento que protagonizó ‘Tuto’ Patiño en ‘MasterChef’

La actividad se desarrolló durante una prueba de caja misteriosa. Los participantes encontraron un teléfono que les permitió imaginar una llamada dirigida a alguien importante en sus vidas, con el propósito de expresar sentimientos o palabras que habían quedado sin decir. En el caso del actor, la dinámica lo llevó a recordar una relación de su juventud y las circunstancias que rodearon la muerte de su expareja.

‘Tuto’ Patiño explicó que ya se había separado de Alejandra cuando ella recibió el diagnóstico de cáncer. Según su relato, la enfermedad avanzó rápidamente y la mujer falleció en menos de un año. Aunque la relación había terminado, él conservaba el deseo de conversar con ella y aclarar asuntos que seguían presentes en su memoria.

Uno de los detalles que compartió fue el intento de comunicación que hizo pocos días antes de su muerte. El actor aseguró que llamó a Alejandra tres días antes de su fallecimiento, pero no consiguió hablar con ella porque, según contó, su familia no permitió que se concretara el contacto. Esa situación le impidió despedirse y decirle personalmente lo que sentía.

Frente a sus compañeros, ‘Tuto’ explicó por qué aquella relación continúa siendo significativa para él y reconoció los aprendizajes que obtuvo de esa experiencia. “Fue una persona muy especial para mí, marcó mi vida, me enseñó qué no se debe hacer para poder armar un equipo en pareja”, agregó.

El mensaje de perdón que conmovió a Claudia Bahamón

En medio de la simbólica llamada, el concursante de ‘MasterChef’ reconoció que quería disculparse por cualquier daño que hubiera podido causarle durante el noviazgo y manifestó que sus intenciones nunca fueron lastimarla.

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“Te quiero decir que perdón si alguna vez en tu vida te hice daño; nunca fue mi intención hacerle daño a una persona que fue tan importante para mi vida y gracias por demostrarme lo que hoy quería tener en mi vida, que es una mujer absolutamente llena de valores como lo fuiste conmigo durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Te quiero, te extraño y toda la vida estaré pendiente de tu familia”, ‘Tuto’ Patiño.

Las palabras de ‘Tuto’ provocaron una reacción emocional entre quienes presenciaban el momento. Claudia Bahamón, presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, no pudo ocultar su conmoción ante el relato y le dedicó un mensaje al actor. “Estoy segura de que Aleja ya recibió esa llamada con la que te quedaste”, expresó.

La chef mexicana Belén Alonso, integrante del equipo de jurados, también lloró al escuchar la historia del participante.

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Cabe recordar que, actualmente, ‘Tuto’ Patiño está casado desde agosto de 2022 con Ruddy Pineda. De hecho, durante su intervención, el actor recordó el lugar que Alejandra ocupó en su vida sin dejar de reconocer que aquella experiencia le permitió identificar los valores que considera importantes para construir una relación de pareja.

Tuto Patiño, participante de ‘MasterChef’, junto a su esposa Ruddy Pineda.

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