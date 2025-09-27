‘MasterChef’: un eliminado volvió a la competencia por decisión de sus compañeros

MasterChef Celebrity Colombia, concurso del Canal RCN, sorprendió a sus seguidores con un giro inesperado en la competencia. En medio de la tensión que se vive por estos días en las cocinas, la producción anunció que uno de los famosos que ya había abandonado la competencia tendría la posibilidad de regresar.

El anuncio no vino de los jurados, sino de la presentadora Claudia Bahamón, quien tras varios días ausente por motivos de salud volvió al set y explicó que el reintegro se haría por medio de una votación interna. En esta ocasión, la decisión no recaía en los chefs ni en la producción, sino en los propios concursantes que continúan en juego. Cada uno recibió un papel en el que debía escribir el nombre del exparticipante al que quería darle una segunda oportunidad.

¿Qué participante volverá a ‘MasterChef’?

La elección se hizo entre cinco celebridades que ya habían salido: Valeria Aguilar, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Rodrigo Candamil y Jorge Herrera. Tras el conteo de los votos, el actor Jorge Herrera se impuso con seis apoyos, frente a los cuatro que obtuvo Valeria y el único que sumó Luly Bossa. Andrea Guzmán y Rodrigo Candamil no recibieron respaldo de sus excompañeros.

El regreso de Jorge Herrera generó todo tipo de comentarios dentro del set. Algunos participantes argumentaron que lo apoyaron por el cariño que desarrollaron hacia él durante la convivencia y por la buena relación que lograron construir. Otros, en cambio, admitieron que se trató de un movimiento estratégico: consideraban que, si votaban por los demás eliminados, podían reforzar a rivales más fuertes y poner en riesgo su permanencia.

Con esta decisión, el veterano actor volverá a enfrentarse a los retos culinarios junto a Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Patty Grisales, David Sanín, Alejandra Ávila, Pichingo, Michelle Rouillard, Carolina Sabino y Luis Fernando Hoyos. Todos ellos luchan por alcanzar un lugar en el top 10, etapa decisiva de la temporada.

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de la reincorporación, la noticia ya desató reacciones en redes sociales. Muchos seguidores celebraron el retorno de “don Jorge”, como lo llaman con cariño, destacando el humor y la espontaneidad que lo caracterizan en pantalla. “Qué alegría que vuelva don Jorge”, “esto se compuso con su regreso” y “extraño su manera de hablar y de decir la verdad que a muchos les incomoda” fueron algunos de los comentarios que circularon entre los fanáticos.