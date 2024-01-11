Melina Ramírez confirmó que querido programa de Caracol TV regresará a las pantallas

Desde que Melina Ramírez llegó a Caracol Televisión, en 2017, ha participado en diversos proyectos. Primero fue presentadora de Desafío Súper Humanos Cap Cana y, más adelante, se consolidó como una de las figuras clave de Yo me llamo. Ahora, la presentadora se alista para retomar un programa muy querido por los televidentes, que todo indica regresará en próximos meses.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Melina Ramírez y el programa de Caracol Televisión con el que volverá a las pantallas

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 35 años a través de su cuenta de Instagram, por estos días ha estado grabando La vuelta al mundo en 80 risas, un proyecto del que ya hizo parte en 2018 y 2022.

Este formato de Caracol Televisión combina humor, viajes y cultura. En cada temporada, un grupo de humoristas colombianos recorre distintos países en compañía de reconocidas presentadoras y figuras del canal, explorando sus tradiciones, lugares emblemáticos y costumbres locales. Con una mirada divertida y espontánea, el programa busca mostrar cómo se vive el humor en otras partes del mundo, siempre con el toque y la picardía que caracteriza a los colombianos.

Aunque todavía no se conocen detalles de La vuelta al mundo en 80 risas, como el compañero de viaje de Melina Ramírez o el destino que visitarán juntos, los seguidores de la presentadora y del proyecto se mostraron entusiasmados y a la expectativa de las sorpresas que traerá esta nueva temporada.

La fecha de estreno también es un misterio, pero teniendo en cuenta que el canal suele lanzar el programa entre finales y comienzos de año, esta nueva entrega podría ocupar el espacio que dejará en la parrilla de programación Desafío del Siglo XXI, actualmente en su recta final.