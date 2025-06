Melissa Gate busca reconciliarse con Altafulla en ‘LCDLF’ ¿Nobleza o estrategia?

Este jueves 5 de junio, La Jesuu fue eliminada de La Casa de los famosos. La generadora de contenido ocupó el quinto lugar de la competencia, que ahora tiene a cuatro famosos aspirando a los 400 millones de pesos, que constituyen el premio mayor y único del reality. La Toxi Costeña, Emiro Navarro, Andrés Altafulla y Melissa Gate son los semifinalistas.

¿Cómo quedaron las votaciones en La Casa de los famosos Colombia?

La salida de La Jesuu estuvo precedida de un ambiente tenso donde claramente se vieron dos tendencias. Melisa, la Toxi Costeña y Emiro se mostraron en contra de Altafulla y expresaron su interés en que él fuera el eliminado, sin embargo, aunque entró de segundas a la casa, en realidad, fue el famoso con mayor respaldo del público en esta oportunidad.

De ahí que siga sonando como el más opcionado a llevarse con el premio. En segundo lugar, estuvo Melissa Gate, quien también ha estado dentro de las favoritas para ganar. Emiro y la Toxi Costeña estuvieron muy por debajo de los dos primeros.

Las votaciones de La Casa de los famosos Colombia quedaron este jueves con 47,44% para Altafulla; 36,83% para Melissa, mientras que al Toxi obtuvo 6,08% y Emiro llegó a un 5,84%. La eliminada obtuvo 3,81.

Estas cifras indicarían que, de mantenerse la tendencia, el próximo en salir sería la Toxi o Emiro.

Al salir La Jesuu indicó su apoyo a Altafulla. De regreso a la casa, era evidente que Andrés Altafulla, quien ignora que es apoyado por jugadores de la Selección Colombia como Luis Díaz, Daniel Muñoz o Juan Fernando Quintero o el propio alcalde de Barranquilla, Álex Char, en realidad está solo en el estudio, ya que sus contendores han hecho una fuerte amistad entre sí. Su más cercana era justamente la eliminada.

Melissa Gate señaló que Altafulla la acosó

Por eso llamó la atención que Melissa Gate una de sus principales oponentes y quien tanto en el brunch del jueves, como en la rueda de prensa que ofrecieron ese mismo día, hizo fuertes acusaciones, ya que aseguró que se sintió acosada por Altafulla, a tal punto que pidió la intervención de El jefe, máxima autoridad del reality, cambió de actitud. Gate buscó una tregua con el barranquillero.

En redes circula un video donde se ve que Gate procura no seguir en rencillas con Altafulla.

Melissa dijo: “Nosotros no lo odiamos, todo es cosa del juego, uno se prende y eso, pero ya relájese… Ya la rueda de prensa pasó, yo ya bajo las armas, yo ya te perdoné sin que tú te disculparas", el cantante asintió, y solo mencionó “relajados” pero no agregó más.

Así reaccionó Altafulla al repentino cambio de Melissa Gate

A solas mientras pelaba papa, Altafulla se mostró algo escéptico por el repentino cambio de parecer de Melissa.

“Que todo era para un show… ¿Cómo la vieron ahí?...Dios mío…” se oye decir a Andrés que parece querer llevar la fiesta en paz, pero no olvida los ataques recibidos. “O sea esto no quiere decir nada...esto es simplemente que yo no voy a ponerme a la par”, dijo y luego dejó claro que él no entrará en conflictos. “Así que ténganlo claro yo simplemente no quiero estar en una guerra donde ni siquiera estoy peleando... Por eso estoy aquí, prefiero esto y no vivir recibiendo sátiras, ofensas, insultos, pero sin olvidar claramente o sea tampoco, me trajeron para que lavara”.

Los cibernautas por su parte, en buena parte, rechazan lo que consideran un cambio conveniente, pues estiman que Melissa al saber que Altafulla cuenta con el apoyo del público optaría por no seguir en pelea con él.

De cualquier manera, hay que mencionar que son ellos, Melissa y Altafulla, los famosos que parecieran con mayor opción para ser ganadores.

Aquí más noticias que son tendencia