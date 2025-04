Melissa Gate lanzó indirecta contra Altafulla en ‘LCDLF’: “Sé cuándo son mentirosos”

La nueva cita en el cine de La casa de los famosos Colombia desencadenó una tensa situación entre Melissa Gate y Andrés Altafulla, luego de que la influenciadora fuera testigo de algunos comentarios que su compañero ha hecho sobre ella y que no pasaron desapercibidos en el programa.

Por ejemplo, se expuso una conversación en la que Yina Calderón sugirió al barranquillero involucrarse con Melissa, teniendo en cuenta que él le manifestó su intención de tener una relación amorosa con alguna participante del reality show.

“Si yo fuera hombre a mí me gustaría más Melissa Gate que esas otras dos (Karina García y Laura González). Puede que físicamente ellas sean más bellas, pero es que Melissa... no es por nada, pero esa china es muy inteligente. Además, no anda metida en todos esos problemas de hombres”, comentó Calderón, a lo que Andrés Altafulla se mostró de acuerdo.

Así reaccionó Melissa Gate a las intenciones de Andrés Altafulla

Al finalizar la dinámica del cine, el presentador Marcelo Cezán preguntó a la influenciadora si, de ahora en adelante, tendrá una percepción diferente de su compañero. La respuesta que recibió el conductor de La casa de los famosos Colombia 2 fue contundente.

"Es que la verdad como yo tengo mi sexto sentido tan desarrollado, yo sé cuándo los hombres son mentirosos y se quieren aprovechar de mí ¿Si me entiendes? Yo no soy estúpida y sé que esto es un reality, y hay gente que quiere figurar dentro de relaciones para, quizá, lograr tener más rating”, explicó Melissa Gate.

Aunque Andrés Altafulla intentó explicar la situación a Melissa, advirtiendo que “ama a todas las mujeres de la casa”, la antioqueña no cambió de postura y, por el contrario, reiteró su disgusto: “A mí no me ame, gracias, que yo no necesito el amor de nadie aquí. Con el amor de Dios me sobra y me basta”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De ese modo, quedó claro por qué Melissa Gate ha sido tan cortante con Andrés Altafulla, quien intentó acercarse a ella en varias ocasiones, y rechazó cada una de sus propuestas.