Melissa Gate rompe en llanto en ‘La casa de Alofoke 2’ y divide opiniones en redes

La estadía de Melissa Gate en La casa de Alofoke 2 no ha sido nada fácil. A pocos días de su ingreso al reality dominicano, la creadora de contenido ha protagonizado varios de los momentos más comentados de la temporada. En el más reciente, se mostró entre lágrimas durante una crisis emocional que, según explicó, fue consecuencia de la presión y la actitud de algunos de sus compañeros.

Desde su llegada al programa, la influenciadora antioqueña —recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia— ha sido centro de atención dentro y fuera del encierro. Sin embargo, la convivencia parece haberse tornado cada vez más tensa, al punto de que la influenciadora terminó rompiendo en llanto frente a las cámaras y confesando que se siente “al borde de la locura”.

¿Por qué Melissa Gate lloró en ‘La casa de Alofoke 2′?

El episodio se produjo después de un intercambio de palabras con varios integrantes del reality, quienes, según la propia participante, habrían conformado una especie de “alianza” para aislarla dentro del grupo.

“A veces a uno le da impotencia, es que varias personas se unen para hacerte la vida imposible, o sea, pues que fuera una sola persona contra uno, listo, bien, bacano, pero varios… y ahí es cuando uno dice que gonorrea la gente, parce”, expresó Melissa Gate durante su desahogo.

Minutos después, la paisa se fue al confesionario para respirar, calmarse y hablar directamente a las cámaras sobre lo que estaba viviendo. “Estoy al borde la locura, tengo neurosis, trato de disimular, pero no puedo. Desde que me levanté no he parado de llorar. Voy a necesitar ayuda psicológica”, confesó. Además, pidió comprensión a sus seguidores y les recordó que cada persona tiene su propio proceso de adaptación dentro del formato: “Cada quien vive como quiere su proceso, no todos son iguales”.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, en las que cientos de usuarios comentaron la reacción de Melissa Gate. Mientras algunos manifestaron empatía por el difícil momento que atraviesa, otros consideraron que su llanto era una muestra de lo que, para ellos, sería “una muestra del karma”.

En los comentarios, los internautas recordaron su participación en La casa de los famosos Colombia, programa en el que protagonizó enfrentamientos con Karina García, Yina Calderón y otras compañeras.

