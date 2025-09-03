Merlina: ¿Cuándo salen los nuevos capítulos de la segunda temporada y qué cuentan?

La serie Merlina (Miércoles para algunos) llegó a su segunda temporada y estrenó episodios iniciales hace algunos días con la promesa de que los cuatro siguientes llegarían este 3 de septiembre. Los seguidores están atentos a descubrir qué pasará en las escenas siguientes, pues fueron varias las líneas que quedaron en suspenso.

De igual manera, hay expectativa por el rol que tendrá la cantante Lady Gaga, quien finalmente estará en pantalla en la historia de la peculiar familia Adams.

Para comenzar hay que recordar que la segunda temporada comenzó con el regreso de la protagonista a la academia. Algo que había anticipado su creador Miles Millar, en el evento de lanzamiento de las novedades de Netflix, el Tudum en julio de 2025, “Merlina entra en esta parte pensando que conoce Nevermore. Es la primera vez que regresa a la escuela por voluntad propia. Pero en cuanto vuelve, nada sucede como lo esperaba”.

¿Qué sigue en Merlina?

Fue así como Wednesday fue lanzada por una ventana por Tyler Galpin (Hunter Doohan) y terminó herida de gravedad, Ahí retoman los siguientes episodios. El desafío de la estelar es su recuperación al tiempo que enfrenta revelaciones nuevas e inesperadas. También estará el retorno de Larissa Weems (Gwendoline Christie), antigua directora de Nevermore, quien ahora es guía espiritual.

Los retos de Merlina también involucran a los Outcasts que liberó anteriormente y que ahora se salen de control. La amenaza de un Hyde, que pone en riesgo directo a Enid (Emma Myers), también es un asunto a tratar.

Por su parte, Lady Gaga entra en pantalla como a Rosaline Rotwood, una profesora de Nevermore que trae consigo lo que puede ser el evento inesperado o gran punto de giro para el relato.

Horarios de capítulos de Merlina, Temporada 2

El segundo bloque de la temporada 2 de Merlina, compuesto por cuatro episodios, se estrena en simultanea en América, siendo las 3 de la madrugada, la hora de la costa Este en Estados Unidos. De esta manera, estos serían los horarios en cada territorio.

- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1:00 a. m.

- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 a.m.

- Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3:00 a.m.

- Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.

- España: 9:00 a.m

Desde ya se sabe que la serie tendrá tercera y cuarta temporada y la siguiente ahondará en la familia de Merlina.

