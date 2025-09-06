‘Merlina’, ‘Lilo & Stitch’, ‘The Runarounds’ y más para ver en el fin de semana

‘Merlina’- Netflix

Al final de la segunda temporada de 'Merlina' los misterios se descubrirán. Fotografía por: Cortesia Netflix

Las últimos capítulos de la segunda temporada están llenos descubrimientos, acción y drama. Isaac Night (Owen Painter), el gran enemigo de los Adams, se revela con sus propósitos de destrucción. Quien fuera gran amigo de Gómez Adams (Luis Guzmán) regresa terminar lo que empezó. En medio de la batalla se revelan muchos secretos, entre ellos el de Dedos, quien toma partido por la familia de Merlina (Jenna Ortega). La aparición de alguien de la familia de Morticia (Catherine Zeta Jones) no trae un buen mensaje.

‘Lilo & Stitch – Disney+

Lilo Pelekai (Dakota Fanning) está muy emocionada por el concurso de baile en que se presentará durante el festival de primavera, pero Stitcht (Chris Sanders), su loco y poco convencional amigo alienígena, enfrenta un problema de niveles de bondad que podría tener un final fatal. Solo el amor y la amistad podrán salvarlo. Con Tia Carrere, Kevin McDonald, Ving Rhames y Amy Hill.

‘Task: Unidad Especial’- HBO Max

El domingo se estrena esta serie de siete episodios, protagonizada por Mark Ruffalo, quien interpreta a Tom, un agente Tom está a la cabeza de una unidad especial en Filadelfia, que busca detener una ola de crímenes violentos en lugares que tienen conexión con el tráfico. Al otro lado de la ley se encuentra Robbie (Tom Pelphrey), un hombre que aparentemente lleva una vida normal, pero es el cerebro criminal. En el elenco están Emilia Jones, Sam Keeley, Jamie McShane, Alison Oliver y Raúl Castillo.

‘The Runarounds’ – Prime Video

Esta serie está basada en las vivencias de la banda musical The Runarounds, que nació en Wilmington, Carolina del Norte. Wyatt Wysong (Jesse Golliher), Charlie Cooper (William Lipton), Ben Willis (Zendé Murdock), Neil Crosby (Axel Ellis) y Thoper Park (Jeremy Yun), los integrantes de la agrupación se debaten, a lo largo de ocho episodios, entre la pasión por la música, los dilemas familiares, los asuntos amorosos y las ganas de encontrar un lugar en el arte.

‘Las misiones secretas de Hitler’- History

Serie documental que revela detalles de las historias detrás de seis operaciones ordenadas por Adolf Hitler. Basadas en una investigación rigurosa y documentos provenientes de Italia, Alemania y Reino Unido, esta producción, que inicia con ‘Operación Himmler’, y continúa con ‘Operación Bernhard’, ‘Operación Willi’, ‘Operación Eiche’, ‘Operación Rabbat’ y ‘Operación Greif’, cuenta también con la visión de historiadores como Guy Barham Walters y la escritora Annabel Venning.

Primer episodio: 7 de septiembre – 9:50 p.m.

‘Código 100’- A&E

El detective Tommy Conley, interpretado por Dominic Monaghan, investiga en Nueva York una serie de asesinatos de mujeres rubias y de ojos azules. Cuando en Estocolmo aparecen casos similares, el hombre se traslada a Suecia, donde debe trabajar con el oficial Mikael Eklund, encarnado por Michael Nyqvist, con quien vive, desde el principio, una tensa relación. Los dos profesionales, apoyados por su equipo de investigación, se enfrentan a dolorosas situaciones personales. Esta producción del 2015 fue uno de los últimos trabajos actorales de Nyqvist, quien falleció en junio del 2017.

‘He Said, She Said: Blake Lively vs justin Baldoni’- Universal+

Este documental dirigido por Chris Hackett, analiza uno de los casos más mediáticos de la farándula internacional: la demanda que Blake Lively interpuso en contra de Justin Baldoni, a quien denunció por conducta sexual inapropiada, situación que se habría presentado durante el rodaje de ‘It Ends With Us’, filme protagonizado por la esposa de Ryan Reynolds. La actriz también argumentó que Baldoni, director de la producción, había intentado desprestigiarla por medio de una agencia. El director contrademandó y en marzo del 2026 se encontrarán en la corte.

‘Kostas’, de Europa Europa, acción al estilo griego

En esta miniserie, que se estrena el 10 de septiembre a las 10:00 p.m., el comisario Kostas Charitos (Stefano Fresi) mostrará que tiene una intuición muy poderosa.

El jefe de homicidios en Atenas, amante de los diccionarios y enemigo de la tecnología se enfrentará a criminales mientras lidia con la burocracia que entorpece sus investigaciones. Francesca Inaudi, Marco Palvetti y Blu Yoshimi hacen parte del talento de esta producción.