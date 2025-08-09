‘Merlina’: ¿Quién muere en la segunda temporada de la serie de Netflix?

Con el estreno de sus cuatro primeros episodios, la esperada segunda temporada de ‘Merlina’ llegó a Netflix. La primera parte ya ha dado mucho de qué hablar, sobre todo mostrando varias muertes de mayor o menor importancia y dejando a los fans conteniendo el aliento por el destino de un personaje clave.

“Siempre he soñado con toparme de frente con la muerte. Pero, en mi lecho de muerte solo escucho las palabras de mi madre. Puede que lo haya empeorado todo“, acaba diciendo la voz en off de Miércoles en los últimos momentos del episodio 4, que muestran su cuerpo desmadejado y ensangrentado tras ser lanzada a través de un ventanal por Tyler en su forma de Hyde.

Así, la primera parte de la temporada acaba con un gran ‘cliffhanger’, sin duda sugiriendo la posibilidad de que el personaje de Jenna Ortega realmente haya muerto. “Hablamos mucho sobre esa escena... Recuerdo estar fuera del lugar y mirar por la ventana, diciendo: ‘Es muy, muy alto’“, expresó Miles Millar, cocreador de la ficción, en declaraciones a Netflix.

“Tyler podría haber matado a Merlina; la arroja por una ventana y huye. Esto deja a Miércoles con un destino incierto, y también con muchas nuevas amenazas si llega a despertar“, señaló por su parte el actor que da vida a Tyler, Hunter Doohan.

En todo caso y puesto que ya se ha confirmado una tercera temporada de la serie, es altamente improbable que la caída haya resultado verdaderamente mortal, si bien podría dejar importantes secuelas (físicas o psicológicas) en la joven Addams.

El destino de otra de las víctimas de la furia de Tyler parece mucho más seguro. Y es que, a pesar de sus palabras maternales y su convicción de poder controlarle, Marylin Thornhill/Laurel Gates acaba siendo atravesada por las garras del Hyde justo después de liberarle de sus cadenas. Queda por ver el efecto que tendrá en Tyler haber matado a su maestra, ya que esta estaba convencida de que sería su fin.

Por otro lado, cabe apuntar a que el mayor número de bajas durante el apagón producido por Fétido en el psiquiátrico no es obra precisamente de Tyler, sino de otro monstruo mucho más voraz. Así, antes incluso de que Thornhill libere a Tyler o de que Miércoles descubra que Judi es el avian que estaba buscando, el zombi Pota, que había sido internado en una celda de Willow Hill, consigue escapar y comienza su particular masacre.

La criatura resucitada por Pugsley Addams al inicio de la temporada ya había asesinado con anterioridad, devorando los cerebros del instructor de la autoescuela y del responsable del grupo scout. Sin embargo, en el psiquiátrico se da un verdadero festín, abalanzándose sobre múltiples guardias, la doctora Fairburn e incluso Augustus Stonehearst, al que parece reconocer, llamándole “viejo amigo” antes de matarlo.

Queda claro que la temporada aún tiene que explorar el pasado de Pota y su relación con Stonehearst y Nevermore. Además, cabe destacar que a medida que ha ido alimentándose, ha ido adquiriendo un aspecto cada vez más humano, llegando a emitir sus primeras palabras en el cuarto episodio.