‘Merlina’, ‘Twisted Metal’, ‘El último encargo’ y más para ver el fin de semana

‘Merlina’ – Netflix

En los cuatro primeros capítulos de la segunda temporada, los seguidores de ‘Wednesday’, dirigida por Tim Burton, tienen la ocasión perfecta para ponerse al día con la familia Adams. Las sorprendentes revelaciones que tiene Merlina (Jenna Ortega) luego de una peligrosa investigación en Willow Hill, su enfrentamiento con Tyler (Hunter Doohan) y su estado vulnerable, que supone una nueva e inquietante revelación del pasado de Morticia (Catherine Zeta-Jones), preparan a los espectadores para los cuatro capítulos restantes de esta entrega, que estarán disponibles el 3 de septiembre.

‘El último encargo’ – Prime´

Bajo la dirección de Tim Story, Eddie Murphy se convierte en Russell, el conductor de un camión blindado, que ve interrumpida su rutina cuando, junto a Travis, su colega, encarnado por Pete Davidson, son víctimas de asalto. La mente maestra detrás del crimen es Zoe (Keke Palmer), que el parecer, no solo pretende llevarse la inmensa cantidad de efectivo que contiene el vehículo. Sus planes más van allá, ahí en cuando los dos compañeros se ven involucrados en situaciones peligrosas, pero también mucho humor. En el elenco están también Eva Longoria y MarShawn Lynch.

‘Family Law’- Universal+

En su cuarta temporada, los seguidores de esta familia de leyes podrán seguir la historia de Abigail (Jewel Staite), la hija de Harry Bianchi (Victor Gerber), quien después de vivir un escándalo, decide unirse al bufete que lidera su padre, donde también ejercen Daniel (Zach Smadu) y Lucy (Genelle Wiliams), sus hermanos. Esta nueva dinámica familiar estará sometida no solo al tenso ambiente de los tribunales, sino a problemas familiares y recuerdos dolorosos que hay que resolver.

‘Twisted Metal’ – HBO Max

Si eres amante de los videojuegos y no te perdiste la primera temporada, la segunda parte de la serie, que estrena el 10 de agosto, tiene para ti mucha acción y sorpresas, todas de la mano de John Doe y Quiet, quienes, pensando el tentador premio que ofrece el torneo Twisted Metal, se involucran en el concurso que dirige Calypso. Ganar no será su única preocupación de este par, porque Dollface y Sweet Tooth, el payaso asesino, llegan de nuevo.

La serie, inspirada en la franquicia de videojuegos de PlayStation, tiene en su elenco a Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, John Seaona, Anthony Carrigan y Michael James Shaw.

´Maestros del pan’- elGourmet

En el ciclo ‘Maestros de’, Juan Manuel Berisso, recoge, en 8 capítulos, los testimonios de panaderos de la provincia de Buenos Aires, en los que resalta su labor, su trabajo consagrado y todos los sacrificios que hacen para, literal, poner el pan en la mesa. Este recorrido, lleno de pan francés, pan de masa madre, baggels, pebets y pan brioche, visita hornos con historia, panaderías clásicas y los lugares de moda.

‘Outlander: Blood of my Blood’ – Disney+

La precuela de Outlander muestra dos historias de amor que se viven en épocas diferentes. Por un lado, está la de Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater), los padres de Jaime (Sam Heughan), en las tierras altas de Escocia, en el siglo XVIII y la de Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield), los progenitores de Claire (Caitriona Balfe), que se escenifica en Inglaterra, durante la Primera Guerra Mundial. Los dos relatos, en medio de momentos claves de la historia, tienen en común el vínculo profundo, el sacrificio y la lealtad.

‘Bookish’- Film & Arts

En una librería en Archangel Lane, en Londres, Gabriel Book (Mark Gatiss) desarrolla su trabajo como librero. Es 1946, y el tranquilo apasionado por las letras esconde su verdadera identidad: es un exespía gay y colabora con la ley en la resolución de crímenes. En su ´labor´ no está solo, pues Trottie (Polly Walker) su amiga de infancia y esposa por conveniencia y Jack (Connor Finch), un exconvicto, le ayudan a resolver misterios policiales.