Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video: series y películas para el fin de semana

En estos días podrás escoger entre el final de una saga ‘monstruosa’, las aventuras de un ladrón, la lucha de un héroe y el ejemplo de vida de una madre.

‘Monstruo: la historia de Ed Gein’- Netflix

Esta temporada de ‘Monstruo’, que inició con ‘Dahmer’ y ‘Monstruos’: La historia de Lyle y Erik Menéndez’ llega con ocho capítulos, se centra en la historia de Edward Thedore Gein, interpretado por Charlie Hunnam, un hombre de Wiscosin cuya aparente tranquilidad escondía a un psicópata y saqueador de tumbas obsesionado con su madre, quien por sus crímenes fue llamado ‘el carnicero de Plainfield’. En el elenco están Laurie Metcalf (Augusta Gein), Olivia Williams (Alma Reville), Tom Hollander (Alfred Hitchcock) y Suzanna Son (Adeline Watkins).

‘Las aventuras de Dog Man’- HBO Max

Peter Hastings, Pete Davidson, Isla Fisher y Rick Gervais prestan sus voces en ‘Dog Man’. Fotografía por: HBO Max

Un nuevo héroe llega a las calles para enfrentar el crimen. Luego de una explosión, Knight, un oficial de policía y Greg, su perro, resultan heridos. Una operación salva sus vidas, pero el hombre y el can quedan fundidos en un solo ser: Dog Man, quien tiene la misión de enfrentarse Petey el Gato, que siembra el terror y el caos en Okhay. En esta película animada, Peter Hastings presta su voz al nuevo defensor de la ciudad y Pete Davidson le da la suya a Petey, el gato villano.

‘Juego sucio’ - Prime Video

Parker (Mark Wahlberg) es un ladrón experto que decide, después de experimentar la traición de Zen (Rosa Salazar), aceptar su propuesta y emprender su robo más ambicioso. Junto a Grofield (LaKeith Stanfield), su socio, irá por los tesoros de La dama de Arintero. Todo se complica con la aparición de mafia de Nueva York. Este filme cuenta con la producción ejecutiva de Susan Downey, Robert Downey Jr., Anthony Bagarozzi y Charles Mondry.

‘Ana María’- Lifetime

Ana María (Marcela Carvajal) es una mujer que lo intenta todo por sacar adelante a los suyos. Con el asesinato de Joaquín, su esposo, la mujer, que busca opciones para solventar los gastos de la familia, encuentra la forma de ganar el sustento y se convierte en taxista, además de transformar su vehículo en una cafetería móvil. Su nuevo trabajo la enfrenta con un mundo hostil y lleno de prejuicios. Mientras tanto, la vida la lleva a conocer muchas situaciones y a la posibilidad de vivir una nueva ilusión. En el elenco están Luis Mesa, Jair Arango, María Fernanda Martínez, María Claudia Torres, Alejandro Buenaventura y Julio Correal.

Todos los domingos de octubre, a partir de las 10:00 p.m.

‘Saturday Night Live’ –Universal+

Scarlett Johansson y Bad Bunny fueron los encargados de despedir la temporada 50 de ‘Saturday Night Live’, y precisamente el intérprete de ‘Callaíta’ es quien, como presentador de la noche, da inició a la temporada 51. Doja Cat es la estrella musical invitada. Chloe Fineman, Kenan Thompson y Bowen Yang tendrán nuevos compañeros, entre ellos, Tommy Brennan y Jeremy Culhane.

‘Only Murders in the Building’- Disney+

Charles- Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) y Mabel Mora (Selena Gómez) se ven envueltos en todo tipo de situaciones, unas más dramáticas, otras cómicas y varias de riesgo, cuando se dedican a descubrir un crimen muy cercano a ellos. Para maratonear esta quinta temporada y no perderse las aventuras de los vecinos del Arconia.

HBO Max y elGourmet: estrenos de lunes 6 de octubre

‘El maravillosamente extraño mundo de Gumball’ – Cartoon Network y HBO Max

Gumball Watterson y su familia llegan con nuevas aventuras que se centran en Elmore, un lugar donde todo puede pasar. Acompañado de Darwin, el simpático personaje se enfrentará al humor cándido y despistado de Richard, su papá, a las reglas que intenta imponer Nicole, la madre de la familia y a la particular relación que tiene con Anais, su hermanita menor. Estrena el lunes 6 de octubre.

‘Amigos con mucho gusto’ – elGourmet

En un recorrido por las cofradías gastronómicas de España, su origen y su importancia en la cultura y el turismo, cada episodio muestra la manera en que cada una de ellas promociona el plato típico o el producto de cada región. Entre las más famosas están la cofradía de la tortilla y la cofradía del maíz. Estrena el lunes 6 de octubre, a las 9:30 p.m.