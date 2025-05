Murió Ed Gale, ‘Chuky’: edad, estatura, películas y más del actor

Ed Gale fue un actor y doble de riesgo estadounidense, reconocido por dar vida físicamente al muñeco Chucky en la saga de películas de terror Child’s Play y por interpretar al personaje principal en Howard the Duck (1986). Nació el 23 de agosto de 1963 en Plainwell, Michigan, y falleció el 27 de mayo de 2025 en Los Ángeles, a los 61 años.

¿Quién fue Ed Gale?

Gale, quien vivía con acondroplasia (una forma de enanismo), se trasladó a California tras finalizar sus estudios secundarios para perseguir su sueño de convertirse en actor. Su estatura de 3 pies y 4 pulgadas (aproximadamente 1 metro) le permitió obtener papeles únicos en cine y televisión. Su debut destacado fue en Howard the Duck, donde interpretó al personaje principal dentro del traje, mientras que la voz fue proporcionada por Chip Zien.

En 1988, alcanzó fama internacional al encarnar físicamente a Chucky en Child’s Play, papel que repitió en Child’s Play 2 y Bride of Chucky. En total, participó en más de 130 producciones, incluyendo películas como Spaceballs, Bill & Ted’s Bogus Journey, The Jungle Book, y series de televisión como Land of the Lost, My Name Is Earl y Sabrina the Teenage Witch.

Controversias y últimos años

En abril de 2023, Gale fue acusado por un grupo llamado “Creep Catchers Unit” de intentar mantener relaciones sexuales con menores de edad. Durante una operación encubierta, admitió haber enviado mensajes explícitos a personas que creía eran adolescentes. La policía de Los Ángeles confiscó sus dispositivos electrónicos, pero hasta su fallecimiento no se presentaron cargos formales en su contra.

A pesar de las controversias en sus últimos años, Ed Gale dejó una huella significativa en el cine de culto y la cultura pop, siendo recordado por su talento, carisma y contribuciones a personajes icónicos del cine de ciencia ficción y terror.