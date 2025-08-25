Murió Jerry Adler, actor de ‘Los Soprano’, a los 96 años. Esto se sabe

Jerry Adler, actor conocido por haber encarnado a Hesh Rabkin en Los Soprano y apariciones en otros títulos como The Good Wife o Un padre en apuros, falleció este sábado 23 de agosto a los 96 años.

Antiguo director y productor de Broadway, Adler no comenzó su carrera como intérprete hasta la década de los 90, cuando ya contaba con más de 60 años e incluso se estaba planteando la jubilación. Según recoge Variety, Adler fue convencido de presentarse a una prueba para la cinta de Howard Franklin El ojo público y su papel en la misma lo convirtió en un actor muy demandado a partir de entonces.

“Mi amigo quería que conociera al director [Franklin], y lo primero que me dijo fue lo mucho que le recordaba a su padre. La verdad es que me sorprendió. Nunca había actuado antes. Nunca se me había ocurrido la idea de actuar; era algo inusual. Pero, de todos modos, me estaba preparando para retirarme de la producción. Así que se convirtió en algo interesante”, expresó Adler en una entrevista concedida a Forward en 2015, recordando ese súbito cambio en su carrera.

¿Quién era Jerry Adler?

La filmografía del intérprete incluye películas como Misterioso asesinato en Manhattan, dirigida por Woody Allen; Un elefante llamado Vera, protagonizada por Bill Murray; Secretos compartidos o El hombre más enfadado de Brooklyn, entre otras.

En cuanto a series, Adler apareció en las seis temporadas de la mítica Los Soprano, dando vida a Hesh Rabkin, asesor y amigo de Tony Soprano. Otras ficciones en las que trabajó incluyen Loco por ti, Detroit 187, Transparent o las ya mencionadas The Good Wife y Un padre en apuros.

El año pasado,Adler había publicado unas memorias, Too Funny for Words: Backstage Tales From Broadway, Television and the Movies.