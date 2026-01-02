Ne Zha 2, Minecraft y más películas taquilleras del 2025. ¿Cuánto recaudaron y dónde verlas?

El panorama cinematográfico del 2025 estuvo marcado por el dominio de grandes franquicias, secuelas esperadas y adaptaciones de propiedades intelectuales consolidadas. Los principales estudios de Hollywood, junto con productoras asiáticas, concentraron los mayores ingresos del año, impulsados por estrenos globales, campañas de distribución masiva y una fuerte presencia en mercados internacionales.

Las cifras de recaudación reflejan una industria que sigue dependiendo del cine de eventos, con presupuestos elevados y una clara apuesta por historias ya conocidas por el público. Animación, ciencia ficción, acción y fantasía encabezan la lista de las películas más taquilleras del año, muchas de las cuales aún no han llegado a plataformas de streaming.

A continuación, un repaso detallado por las diez producciones con mayores ingresos en 2025, según informe de Forbes; us datos clave, protagonistas, fechas de estreno y estado de disponibilidad.

Ne Zha 2

Estreno: 29 de enero

Distribuidora: Beijing Enlight Pictures

Recaudación mundial: $2,233,050,000

Presupuesto: $80,000,000

La secuela del fenómeno animado chino se consolidó como la película más taquillera del año a nivel mundial. Dirigida nuevamente por Jiaozi, la cinta continúa la historia inspirada en la mitología china, con un enfoque en la evolución del personaje de Ne Zha tras los acontecimientos de la primera entrega. Su éxito se explica principalmente por el rendimiento extraordinario en China y otros mercados asiáticos.

Plataforma: No disponible en streaming hasta el momento.

Zootopia 2

Estreno: 26 de noviembre

Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures

Recaudación mundial: $1,422,508,276

Presupuesto: $150,000,000

Disney regresó al universo de Zootopia con una secuela directa del éxito de 2016. La película vuelve a contar con las voces de Ginnifer Goodwin como Judy Hopps y Jason Bateman como Nick Wilde. La trama expande la ciudad animal con nuevos distritos y conflictos sociales. La recaudación global reafirma la vigencia de la franquicia dentro del catálogo animado del estudio.

Plataforma: Pendiente de estreno en Disney+.

Lilo & Stitch

Estreno: 23 de mayo

Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures

Recaudación mundial: $1,038,027,526

Presupuesto: $100,000,000

La adaptación en acción real del clásico animado presentó una reinterpretación de la historia ambientada en Hawái. Maia Kealoha encabeza el elenco como Lilo, mientras que Chris Sanders vuelve a dar voz a Stitch. El proyecto forma parte de la estrategia de Disney de llevar sus títulos animados a formato live-action.

Plataforma: Disponible en Disney+.

Una película de Minecraft

Estreno: 4 de abril

Distribuidora: Warner Bros. Pictures

Recaudación mundial: $958,149,195

Presupuesto: $150,000,000

Basada en el videojuego más vendido de la historia, la película combina acción real y animación digital. Jason Momoa lidera el reparto, acompañado por Jack Black. La historia se desarrolla dentro del mundo cúbico característico del juego, con referencias directas a sus mecánicas y estética. El fuerte arrastre del público joven impulsó su desempeño en taquilla.

Plataforma: Disponible en HBO Max.

Jurassic World: Rebirth

Estreno: 2 de julio

Distribuidora: Universal Pictures

Recaudación mundial: $869,146,189

Presupuesto: $180,000,000

Esta entrega marca un nuevo comienzo para la franquicia jurásica, con un elenco renovado encabezado por Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. La película se distancia de los personajes de la trilogía anterior y plantea un escenario narrativo distinto dentro del mismo universo. Universal apostó por un enfoque más cercano al suspenso y la aventura científica.

Plataforma: No disponible en streaming hasta el momento.

Avatar: Fire and Ash

Estreno: 19 de diciembre

Distribuidora: 20th Century Studios

Recaudación mundial: $794,114,790

Presupuesto: $400,000,000

Dirigida por James Cameron, es la tercera entrega de la saga Avatar. Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles como Jake Sully y Neytiri. La película explora nuevas regiones de Pandora y profundiza en conflictos internos entre clanes Na’vi. Con uno de los presupuestos más altos del año, se mantiene como un estreno exclusivo en salas.

Plataforma: Pendiente de estreno en Disney+.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle

Estreno: 12 de septiembre

Distribuidora: Tōhō / Aniplex

Recaudación mundial: $779,827,186

Presupuesto: $20,000,000

El largometraje adapta uno de los arcos finales del manga creado por Koyoharu Gotouge. La película continúa directamente los acontecimientos de la serie de anime, con las voces originales lideradas por Natsuki Hanae. El desempeño internacional confirma la expansión global del anime japonés en salas de cine.

Plataforma: Disponible en Crunchyroll.

Cómo entrenar a tu dragón

Estreno: 13 de junio

Distribuidora: Universal Pictures

Recaudación mundial: $636,351,148

Presupuesto: $150,000,000

La versión en acción real de la franquicia animada presenta a Mason Thames como Hipo y a Nico Parker como Astrid. La película reinterpreta la historia original con un enfoque visual más realista y efectos especiales de alto nivel. Universal busca repetir el éxito comercial de la saga animada con esta nueva adaptación.

Plataforma: Disponible en HBO Max.

F1: The Movie

Estreno: 27 de junio

Distribuidora: Warner Bros. Pictures / Apple TV+

Recaudación mundial: $631,627,111

Presupuesto: $200,000,000

Protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, la película se filmó en circuitos reales del calendario de Fórmula 1. Incluye la participación de pilotos y equipos oficiales. El proyecto fue desarrollado en alianza con la categoría automovilística para garantizar realismo técnico.

Plataforma: Disponible en Apple TV+.

Superman

Estreno: 11 de julio

Distribuidora: Warner Bros Pictures

Recaudación mundial: $616,784,465

Presupuesto: $225,000,000

La nueva película de Superman inaugura el reinicio del universo cinematográfico de DC bajo la dirección de James Gunn. David Corenswet interpreta a Clark Kent, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane. La historia presenta una versión más joven del personaje, centrada en el equilibrio entre su herencia kryptoniana y su vida humana.

Plataforma: Disponible en HBO Max.

