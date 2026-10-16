Netflix adelanta serie sobre crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho

En agosto del 2023 la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta causó conmoción no solo en Colombia, sino también en España y Tailandia. El médico fue asesinado y posteriormente descuartizado en un resort de Tailandia por un chef español con quien estaba vacacionando llamado Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho.

Según registraron las agencias de noticias, Daniel fue detenido el 5 de agosto en la isla de Phangan, tras confesar ese día el asesinato y descuartizamiento del médico, cuyos restos fueron esparcidos por la isla y el mar. Por el crimen, Daniel fue condenado un año después a pagar cadena perpetua en una prisión de Tailandia.

Ahora Netflix confirma que la historia estará en pantalla en una miniserie que se encuentra en etapa de producción.

Revelan quién hará el papel de Daniel Sancho

Será el actor español Martiño Rivas, quien interpretará a Daniel Sancho, para lo cual sufre una impresionante transformación que lo deja bastante parecido físicamente al chef.

Netflix copartió la noticia mostrando al actor personificado con el atuendo que lucía cuando fue esposado e iba con las autoridades tailandesas durante la reconstrucción del crimen.

La miniserie está a cargo de Bambú Producciones, responsable de títulos como El caso Asunta o Fariña y tendrá como productor ejecutivo a Ramón Campos. El productor indicó que la ficción cuenta con el visto bueno tanto de los familiares del cirujano colombiano como de Juango Ospina, que los ha representado durante el proceso judicial.

La plataforma ha anticipado que para las grabaciones se emplearán distintas localizaciones de España y Tailandia. De momento no se ha confirmado cuándo se estrenaría ni el nombre oficial del proyecto.

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Martin Rivas López es el nombre de pila de Martiño, el actor seleccionado para personificar a Daniel Sancho, ha estado en las producciones El problema final, Las chicas del cable. Alcanzó gran popularidad interpretando a Marcos Novoa Pazos en la exitosa serie de Antena 3, El internado (2007-2010). Tiene 41 años y es hijo del escritor Eduardo Rivas.

El productor ha explicado que la ficción cuenta con el beneplácito tanto de los familiares del cirujano colombiano como del despacho de Juango Ospina, que los ha representado durante el proceso judicial.

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