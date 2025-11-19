Netflix lanza tráiler de serie sobre masacre de Pozzetto. ¿Cuándo se estrena y qué cuenta?

El próximo 4 de diciembre se cumplen 39 años de un crimen que horrorizó al país. Ese día, el ex militar Campo Elías Delgado abrió fuego contra los comensales del restaurante Pozzetto, de Bogotá. Antes había asesinado a su madre y a otras personas en sus residencias. Fueron 29 muertos los que Delgado dejó a su paso.

Ahora inspirado en ese hechos, la plataforma Netflix lanza Estado de Fuga 1986, una serie protagonizada por Andrés Parra, quien en el relato se llama Jeremías Salgado. Esta vez la historia no está contada desde el punto de vista de Delgado, sino desde un escritor que lo conoció días antes y descubre que su especie de mentor se convirtió en asesino. Se presume que podría corresponder a Mario Mendoza, quien tuvo amistad con Delgado.

El estreno será justamente en la fecha conmemorativa." Bogotá, 1986. Un hombre comete un acto atroz sin ninguna explicación en un restaurante. ¿Por qué lo hizo? ‘Estado de fuga 1986’ llega el 4 de diciembre", anticipó el streaming.

Así será la serie sobre Pozzetto de Netflix

El relato parece explorar esa faceta de hombre culto y lector del asesino que poco se ha abordado en lo que se ha hecho al respecto. EN el rol de ese joven escritor está José Restrepo.

Carolina Gómez, por su parte, asume el personaje de una investigadora que busca esclarecer los hechos en el restaurante que en la ficción se llama San Marzino.

El elenco también incluye a Jorge Enrique Abello, Paulina Díaz Granados, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea.

La cinta fue dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza mientras que el guion corrió por cuenta de Ana María Parra quien contó con la supervisión de Mario Mendoza.

Los hechos reales del caso del Pozzetto

Campo Elías Delgado un ex combatiente de la guerra y profesor de inglés tuvo una jornada inusual el 4 de diciembre de 1986. Ese día visitó varias familias conocidas por su rol de profesor para despedirse. En el barrio La Alhambra y Galerías de Bogotá. Luego estuvo con su madre a quien mató y antes de marcharse ocasionó un incendio. Antes de dejar el edificio mató a algunos vecinos de su madre.

Más tarde fue a cenar donde solía ir a hacerlo varias veces por semana. EN el restaurante Pozzetto de Bogotá, famoso por sus pastas. Después de sentarse unos minutos en la barra y luego de obtener una mesa y ordenar, abrió fuego contra los comensales, sin explicación alguna.

Con el tiempo las investigaciones indicaron que ese día Delgado sufrió un trastorno derivado del trauma que le dejó la guerra.

Delgado murió en los hechos.

