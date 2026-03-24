Netflix mostró el primer adelanto de ‘Bridgerton’ temporada 5. Habrá giro inesperado

Desde que se estrenó en 2020, Bridgerton ha capturado la atención del mundo, convirtiéndose en un verdadero fenómeno. Situada en la elegante alta sociedad londinense del siglo XIX, esta producción mezcla romance, escándalo y drama con un toque moderno, un elenco diverso y una narrativa fresca que la distingue de los clásicos del género. Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, la trama sigue a la influyente familia Bridgerton mientras navega por el competitivo mundo del matrimonio, donde el amor, las apariencias y los secretos son fundamentales.

Así será ‘Bridgerton 5’

Este martes, Netflix confirmó que ya comenzó la producción de la nueva temporada que se enfocará en Francesca Bridgerton y Michaela Stirling, dejando de lado otras teorías que sugerían a Eloise como la protagonista. El adelanto publicado hoy muestra a Francesca en una etapa completamente nueva de su vida. Dos años después de la muerte de su esposo, la joven decide volver al mercado matrimonial con una perspectiva más práctica que romántica. Sin embargo, todo cambia con la llegada de Michaela, prima de su difunto esposo, quien viene a hacerse cargo de la finca familiar. “Francesca siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en su entorno. A medida que Michaela despierta nuevos sentimientos en su interior, Fran hará descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiarlo todo. Michaela Stirling, siempre bajo su apariencia encantadora y llena de vida, esconde una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda. Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”, dice Netflix a través de un comunicado.

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El giro inesperado de ‘Bridgerton 5’

Como se destaca en la información, esta quinta entrega apostará por un cambio significativo en comparación con los libros de Julia Quinn: el personaje de Michael Stirling ha sido adaptado como Michaela, lo que da paso a la primera gran historia de amor entre dos mujeres en la serie.

Más allá del impacto inicial, el giro en la historia tiene un peso narrativo significativo: la relación entre Francesca y Michaela no será solo un romance, sino una historia tejida a partir del duelo, la cercanía familiar y sentimientos inesperados. Esto eleva la tensión dramática y le otorga a la temporada un tono más arriesgado, íntimo y complejo. En las redes sociales, el giro ya ha generado opiniones encontradas: mientras algunos celebran la apuesta por una narrativa más inclusiva, otros cuestionan el cambio respecto a la obra original.

Otro detalle que destaca es el cambio de escenario: parte de la historia se desarrollará en Escocia, lo que le dará un tono más melancólico y una estética visual diferente a las temporadas anteriores. Además, como es habitual en la serie, esta temporada tendrá ocho episodios y seguirá ampliando el universo que Shondaland ha creado para Netflix.