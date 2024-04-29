Netflix prepara nueva versión de Si tuviera 30: Jennifer Garner produce y hay protagonistas

La película ‘Si tuviera 30′, uno de los títulos más recordados de la comedia romántica de los años 2000, tendrá una nueva versión desarrollada por Netflix. El proyecto ya está en marcha y cuenta con la participación de Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, aunque en esta ocasión su rol será distinto dentro de la producción.

Estrenada en 2004 bajo el título original ’13 Going on 30′, la historia seguía a una adolescente que, tras un deseo inesperado, despertaba en su versión adulta. La película se convirtió en un referente del género por su mezcla de comedia, romance y elementos fantásticos, además de consolidar a Garner como una de las figuras más reconocidas de la época.

Lo que se sabe sobre la nueva versión de ‘Si tuviera 30′

A diferencia de lo que podría suponerse por el anuncio inicial, Jennifer Garner no regresará como protagonista. Su participación en este nuevo proyecto será como productora ejecutiva, lo que marca una continuidad simbólica con la película original, pero sin replicar su historia ni su interpretación.

La nueva versión está concebida como una reinterpretación de la premisa original, más que como un remake escena por escena. La idea es adaptar el concepto de “crecer de golpe” a un contexto contemporáneo, con referencias culturales y dinámicas propias de una nueva generación.

En ese sentido, los papeles principales estarán a cargo de Emily Bader y Logan Lerman, quienes encabezarán el elenco. La dirección estará en manos de Brett Haley, mientras que el guion ha sido desarrollado por Hannah Marks, con aportes posteriores en el proceso de escritura.

Aunque la base narrativa se mantiene —una joven que experimenta un salto abrupto hacia la adultez—, la intención es explorar cómo ese cambio se percibe en una era marcada por redes sociales, exposición digital y nuevas formas de relacionarse. Esto implicaría ajustes en el tono, los conflictos y las referencias culturales que construyen la historia.

¿Cuándo se estrena la versión de ‘Si tuviera 30′ de Netflix?

Por ahora, Netflix no ha confirmado una fecha de estreno ni ha revelado imágenes oficiales del proyecto. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el enfoque exacto del guion o posibles guiños directos a la película original.

El anuncio, sin embargo, se suma a una tendencia creciente dentro de la industria audiovisual: retomar historias reconocidas para reinterpretarlas desde una mirada actual. En este caso, el vínculo de Garner con la producción funciona como un puente entre el recuerdo de la versión de 2004 y la nueva apuesta que prepara la plataforma.

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