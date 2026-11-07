Netflix prepara una nueva historia de ‘Stranger Things’: esto se sabe de ‘Otros mundos’

En medio de la celebración del Stranger Things Day, el pasado 6 de noviembre, Netflix anunció una nueva producción que ampliará el universo de ‘Stranger Things‘, una de las franquicias más reconocidas de la plataforma. Se trata de ‘Otros mundos‘, una precuela que explorará acontecimientos anteriores a los narrados en la serie original y que ya tiene previsto su estreno para 2028.

Aunque todavía no se conocen los nombres de los actores que integrarán el reparto, la producción ya cuenta con un equipo creativo definido y promete presentar una historia independiente dentro del universo de la ficción.

¿De qué tratará ‘Otros mundos’, la precuela de ‘Stranger Things’?

La nueva serie, cuyo título original es ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure‘, estará ambientada en 1955, varias décadas antes de los acontecimientos protagonizados por Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will. La historia se desarrollará en Marion, Nevada, Estados Unidos, y tendrá personajes diferentes a los que conquistaron a los seguidores de la producción original.

Netflix acompañó el anuncio con un primer adelanto promocional que ofrece algunas pistas sobre el escenario de la historia. En las imágenes aparece una bicicleta abandonada con un dispositivo de radio en el manubrio. Mientras suena la canción ‘Sh-Boom‘, de The Crew Cuts, la cámara se dirige hacia un cielo oscuro que termina iluminándose con una especie de explosión.

Sin embargo, hasta ahora la plataforma no ha revelado una sinopsis completa.

¿Quiénes estarán detrás de la precuela de ‘Stranger Things’?

Matt y Ross Duffer, las mentes detrás de la serie, participarán como cocreadores y productores ejecutivos de ‘Otros mundos’, a través de su compañía Upside Down Pictures. A ellos se suma Kate Trefry, quien estará a cargo de la escritura y asumirá el papel de showrunner.

Trefry conoce de cerca el universo de la franquicia, pues trabaja en la serie original desde su segunda temporada. También participó en la escritura de ‘Stranger Things: The First Shadow’, la obra teatral que profundiza en el pasado de Henry Creel, personaje que posteriormente se convierte en Vecna.

Por su parte, el director británico Joe Wright estará encargado de dirigir los tres primeros episodios. Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran ‘Orgullo y prejuicio‘, ‘Expiación‘ y ‘Las horas más oscuras‘.

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La producción también contará con Shawn Levy, a través de su compañía 21 Laps, entre sus productores ejecutivos. El rodaje se realizará en Nuevo México, Estados Unidos.

La conexión con el universo de ‘Stranger Things’

Aunque la precuela explorará una época anterior a los acontecimientos de la serie original, su historia no será una continuación directa de la obra teatral ‘The First Shadow‘. La producción abordará una mitología propia y presentará nuevos personajes y conflictos.

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Los hermanos Duffer han anticipado que el proyecto permitirá explorar algunos interrogantes relacionados con el pasado de este universo, pero también han aclarado que no será una historia centrada en el Azotamentes.

Por ahora, Netflix no ha confirmado el reparto ni una fecha exacta para el lanzamiento. Lo que sí está establecido es que ‘Otros mundos’ llegará en 2028 y se sumará a las producciones derivadas de la franquicia, entre ellas la obra teatral y la serie animada ‘Stranger Things: Tales From ’85’.

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