Nicolas Cage protagonizaría la quinta temporada de famosa serie. Esto se sabe

A lo largo de sus cuatro temporadas, la serie antológica True Detective ha contado en su reparto con grandes estrellas como Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que protagonizaron la primera entrega, Colin Farrell y Rachel McAdams en la segunda, Mahershala Ali en la tercera o Jodie Foster en la cuarta. Ahora, parece ser que la quinta temporada está cerca de fichar al oscarizado Nicolas Cage.

¿Qué papel interpretaría Nicolas Cage?

Según informa Deadline, diversas fuentes apuntan que Cage está en conversaciones para protagonizar la nueva entrega de la aclamada ficción, asumiendo el papel del detective de Nueva York Henry Logan, si bien HBO Max no ha confirmado nada. Está previsto que el rodaje de la nueva temporada de la serie comience en 2026 de cara a un estreno en 2027.

Por el momento, es poco lo que se sabe de la quinta temporada de True Detective, más allá de que estará ambientada en Jamaica Bay, Nueva York, tal y como revelara Francesca Orsi, directora de series dramáticas y películas de HBO. Además, la entrega volverá a contar con Issa López, showrunner de la temporada 4, que fue todo un éxito de crítica y audiencia. “Issa tiene mucho que decir, al igual que en Noche polar. Es un entorno diferente, pero igual de impactante“, expresó Orsi a principios de año.

“Habrá algunas conexiones importantes entre todo lo que ocurre en Ennis, Alaska, y los personajes de Ennis, Alaska, y lo que ocurre en la nueva [temporada]. Dicho esto, es una nueva historia, con nuevos personajes, todo nuevo”, adelantaba por su lado López en una entrevista concedida a New York Post, el pasado diciembre.

¿En qué está trabajando Nicolas Cage?

En cuanto a Cage, cuya carrera hasta hace poco había estado centrada en el cine, tiene pendiente de estreno la serie de Prime Video Spider-Noir, que protagonizará como el superhéroe titular, una verson alternativa y veterana de Peter Parker que desarrolla su labor como detective en el Nueva York de los años 30. Se trata de un personaje al que ya puso voz en Spider-Man: Un nuevo universo y que llegará a la plataforma en 2026.