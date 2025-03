Norma Nivia, decepcionada de ‘Peluche’ por inesperadas declaraciones en su contra

La tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia en horas recientes, luego de que sus habitantes participaran en una dinámica llamada ‘el banquillo’. Allí, los participantes se sentaron a escuchar, de cada uno de sus compañeros, las virtudes y defectos que han demostrado a lo largo de esta segunda temporada; sin embargo, la actividad generó una fuerte discordia entre Norma Nivia y Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’.

¿Qué le dijo ‘Peluche’ a Norma Nivia?

En el momento en que Mateo Varela tuvo que juzgar a la actriz, con quien tiene una cercana relación, se desahogó de forma inesperada y empezó por los defectos, aun cuando con los demás concursantes inició con las cualidades.

“Voy a empezar con lo negativo. Creo que eres demasiado fuerte contigo misma, eres muy exigente y te gusta que todo quede perfecto. No te gusta el desorden y llega el ‘Peluche’ a hacer un poquito de desorden, entonces te molestas”, fue parte de la crítica que recibió Norma Nivia.

Al terminar ‘el banquillo’, la actriz se desahogó con Melissa Gate y Lady Tabares, a quienes les mencionó que se llevó una amarga sorpresa con ‘Peluche’. Las razones del disgusto quedaron bastante claras.

"Él nunca me había dicho nada de eso. Para rematar todo, cuando le advierten que piense bien antes de hablar, porque estaba todo acelerado, lo primero que hace es llegar y admitir que no pensó lo que iba a decir ahí. A nadie le dijo tantos defectos y con todo el mundo empezó por la virtud. Es que no me acuerdo qué dijo, después de todo eso porque yo solo quería que se sentara (...) Cómo me va a sacar tantos defectos, empezar por ahí y después sufrir para decirle defectos a los demás. Al resto de gente le decía una cosa y a los amigos, con los que comparte igual cantidad de tiempo, no les encuentra defectos”, aseguró.

Por último, Norma Nivia habló a solas frente a una de las cámaras y advirtió que le afectó recibir estas críticas de quien menos se lo esperaba, al punto en que sintió que “trapearon el piso” con ella y por eso planea replantearse la relación que tiene con ‘Peluche’.

‘Peluche’ se disculpó con Norma Nivia y le hizo una promesa

Al notar la molestia de la actriz, quien le dijo que le regalaba de vuelta su soltería, Mateo Varela se mostró arrepentido y aseguró que no volverá a participar en una actividad que ponga en riesgo su relación, aun cuando eso represente su eliminación de La casa de los famosos.

“Ya entendí que todo lo que yo te dije estuvo mal y no debí decirte nada, aunque no lo hice con ánimo de ofender. Yo no quiero que esto sea tema de conversación entre na

die (...) La verdad no lo voy a volver a hacer, no me interesa y no vuelvo a participar en nada de eso y si me tienen que sacar de acá, que me saquen”, expresó ‘Peluche’ a Norma Nivia, quien no se mostró convencida de reconciliarse. Así que, al menos por ahora, el futuro de la pareja del reality es incierto.