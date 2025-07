Nuestro Seúl por descubrir: final explicado, qué pasó con las gemelas y más del K-drama

Nuestro Seúl por descubrir es un drama surcoreano de 12 episodios, escrito por Lee Kang y dirigido por Park Shin-woo, un dúo que ya ha dejado su huella en obras como Youth of May y Our Beloved Summer. La serie se transmitió en tvN desde el 24 de mayo hasta el 29 de junio de 2025, y también está disponible en Netflix, donde, en tan solo unos días, se ubicó en el Top 10 global y se posicionó como el K‑Drama más visto en Argentina y Corea del Sur.

Sinopsis de ‘Nuestro Séul por descubrir’

La historia se centra en Yoo Mi-rae y Yoo Mi-ji, dos hermanas gemelas que, aunque son idénticas en apariencia, son completamente diferentes en su personalidad y estilo de vida. Después de una crisis personal, Mi-rae y su hermana deciden intercambiar sus vidas, por lo que se enfrentan a nuevos retos, revelando aspectos ocultos de sí mismas.

¿Qué pasó con las gemelas de ‘Nuestro Séul por descubrir’

Al intercambiar sus vidas, tanto Yoo Mi-ji como Yoo Mi-rae terminan generando consecuencias en la vida de la otra. Al intentar mantener la apariencia, se ven forzadas a confrontar sus propios miedos, errores y heridas, que salen a la luz al vivir una realidad que antes no les pertenecía. Mientras Mi-ji se convenció durante años de que no podía estudiar y por eso se rendía antes de siquiera intentarlo, Mi-rae estaba atrapada en la creencia de que todo lo que tenía era pura suerte, lo que la llevaba a soportar un trabajo donde sufría acoso sexual y laboral, sin atreverse a renunciar.

¿Qué pasó en el final de ‘Nuestro Séul por descubrir’?

Después de 12 episodios llenos de reflexión, relaciones fracturadas y redescubrimientos, Nuestro Seúl por descubrir llega a un final íntimo, esperanzador y humano. Las gemelas Yoo Mi-rae y Yoo Mi-ji, cierran sus ciclos personales al intercambiar vidas, lo que les permite sanar sus heridas emocionales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Lee Ho-su, quien sobrevivió a un accidente de tráfico que le dejó secuelas físicas y auditivas, como dificultad para caminar y pérdida parcial de la audición, se encuentra en un momento crucial en el antepenúltimo episodio: pierde por completa la capacidad de oír. Este acontecimiento lo lleva a alejarse de todos, incluso de Yoo Mi-ji, por temor a convertirse en una carga para quienes lo rodean.

Sin embargo, es precisamente en medio de esa etapa de aislamiento, tristeza y silencio emocional donde logra confrontar su nueva realidad y busca consuelo en el amor y el apoyo de su pareja, amigos y familia. Aunque la historia presenta antagonistas, el verdadero conflicto de Nuestro Seúl por descubrir no proviene de ellos, sino de los propios protagonistas. Ellos se convierten en sus peores enemigos al no ser honestos consigo mismos ni atreverse a enfrentar sus miedos. El final de la serie muestra cómo cada uno, finalmente, encuentra el valor necesario para enfrentar su verdad y dar un paso hacia adelante.