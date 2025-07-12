Nueva despedida en ‘MasterChef’: este participante no alcanzó a entrar en el top 10

El camino hacia el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia continúa dejando emociones encontradas entre los participantes y el público. En el capítulo más reciente, la tensión se apoderó de la cocina, donde siete celebridades se midieron en un nuevo reto de eliminación cargado de nervios, sabores intensos y momentos emotivos.

Con un ingrediente tradicional como protagonista, los cocineros tuvieron que demostrar su creatividad y técnica para permanecer en el programa. Sin embargo, no todos lograron convencer al jurado y una nueva despedida marcó el cierre de la noche.

¿Quién fue eliminado de ‘MasterChef’?

El reto comenzó con una consigna clara: elaborar un plato con caldo de costilla como base para sazonar. Los concursantes contaron con tres minutos para abastecerse en la despensa y una hora de preparación. La carrera contra el reloj puso a más de uno en aprietos; algunos no lograron reunir todos los ingredientes, lo que los llevó a negociar tiempo de cocción por productos faltantes.

Durante la degustación, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso destacaron el esfuerzo de varios participantes, pero también hicieron notar errores técnicos y de ejecución. Carolina Sabino fue una de las más elogiadas por su cazuela de pollo ecuatoriana, mientras que Ricardo Vesga sorprendió con una costilla de cerdo con salsa teriyaki que el jurado consideró “una cachetada con guante blanco”.

En contraste, Alejandra Ávila y Luis Fernando Hoyos fueron señalados por fallas en el punto de cocción y la complejidad de sus propuestas. Aun así, la decisión final no fue fácil: buena parte de los platos no alcanzaron el nivel esperado para una etapa tan avanzada de la competencia.

Tras la deliberación, los jurados de MasterChef Celebrity anunciaron que Ricardo, Alejandra, Michelle y Pichingo lograban asegurar su paso al top 10. El resto de los delantales quedó en vilo hasta el último momento. Finalmente, el eliminado de la noche fue David Sanín, quien presentó “Escalones”, un pescado rebosado en cerveza acompañado de quinua, pimentón y cilantro. Aunque su propuesta fue elogiada por su concepto, el exceso de picante terminó jugando en su contra.

Antes de abandonar la cocina, Sanín recibió palabras de reconocimiento de los chefs, especialmente de Belén Alonso, quien recordó que el comediante enfrentó la pérdida de su padre poco antes de iniciar las grabaciones. Conmovido, el participante agradeció la experiencia y le pidió a su compañero Pichingo que “se alce con la victoria”.

