Nueva película de ‘El Exorcista’ tiene dos actores colombianos ¿De quiénes se trata?

La franquicia de terror ‘El Exorcista’ se prepara para regresar a la pantalla grande con una nueva película que busca llevar la historia por un camino diferente. La producción presentó su primer tráiler el pasado 9 de octubre y confirmó que llegará a los cines en 2027. La cinta está dirigida por Mike Flanagan, cineasta reconocido por sus trabajos en el género de terror, y tiene como protagonista a Scarlett Johansson, quien interpreta a Julie Miller.

La nueva entrega también contará con representación latina en su elenco. La producción, que combinará el suspenso, los crímenes y los elementos sobrenaturales característicos de la saga, tendrá la participación de un actor y una actriz colombianos, quienes se suman a esta nueva apuesta.

Los actores colombianos de ‘El Exorcista: Mártires’

Uno de los nombres que sobresale en el reparto es el de John Leguizamo, actor nacido en Bogotá que ha construido una extensa carrera en Hollywood. El intérprete colombiano participará en esta nueva producción junto a Scarlett Johansson y tendrá uno de los papeles centrales de la historia: Father Sunday, un asesino en serie cuyos crímenes están relacionados con representaciones del martirio de santos católicos.

Leguizamo también hizo parte de ‘La Odisea’ (2026), película de Christopher Nolan en la que interpretó a Eumeo, y es recordado por su participación en ‘John Wick’, cinta protagonizada por Keanu Reeves. A estos trabajos se suman su papel como Luigi en ‘Super Mario Bros.’ (1993), su participación en la franquicia animada ‘La era de hielo’, en la que presta su voz a Sid, y su interpretación de Bruno en ‘Encanto’, de Disney.

Al lado de John Leguizamo estará Sasha Calle, actriz estadounidense de ascendencia colombiana que también ha expresado su identificación con el país. La intérprete, conocida por su participación en ‘The Flash’, dará vida a Gina Restrepo, una detective novata que acompaña a Julie Miller durante la investigación. De esta manera, ambos artistas formarán parte de ‘El Exorcista: Mártires’.

¿De qué trata la nueva película de ‘El Exorcista’?

La historia sigue a Julie Miller, una detective de homicidios de Nueva York interpretada por Johansson. Trece años antes de los acontecimientos de la película, la investigadora consiguió detener a Father Sunday, un criminal cuyos asesinatos estaban marcados por una simbología religiosa perturbadora. El caso la convirtió en una figura reconocida, pero el pasado vuelve a perseguirla cuando aparece un nuevo homicida.

La investigación toma un rumbo inquietante cuando el responsable de los nuevos crímenes escribe el nombre de Julie con la sangre de un monaguillo en las paredes de una cripta. A partir de ese hallazgo, la detective deberá establecer si los asesinatos están relacionados con el caso que marcó su carrera y si detrás de ellos existe algo que va más allá de la violencia humana. La amenaza también podría poner en peligro a las personas que más quiere.

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A diferencia de una continuación directa de ‘El exorcista: Creyente’, estrenada en 2023, esta entrega plantea una historia original dentro del mismo universo, con nuevos personajes y una investigación criminal como eje narrativo.

¿Cuándo se estrena ‘El Exorcista: Mártires’?

La película tiene previsto su estreno en salas de cine el 12 de marzo de 2027, según la información publicada por Universal Pictures.

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El proyecto está escrito y dirigido por Mike Flanagan, cineasta que ha ganado reconocimiento por producciones de terror como ‘La maldición de Hill House’, ‘Misa de medianoche’ y ‘Doctor Sueño’.

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