Nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ revela el regreso de ‘X-Men’ al MCU y otras sorpresas

Marvel Studios publicó recientemente un nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026 en cines a nivel global.

Este avance forma parte de una estrategia de lanzamiento que ha incluido varios teasers centrados en personajes específicos. El material más reciente se enfoca en los X-Men, un grupo de personajes clásicos cuyo ingreso al UCM había sido objeto de especulación durante años.

Las revelaciones del nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

El adelanto muestra escenas clave que confirman la presencia de protagonistas de las películas anteriores de los X-Men, como el profesor Charles Xavier (interpretado por Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Cíclope (James Marsden).

En otro de los fragmentos, los personajes aparecen en lo que parecen ser las ruinas de la Mansión X, sugiriendo que los mutantes estarán en el centro de la historia. Además, se confirmó la participación de otros personajes emblemáticos en versiones adultas, como Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Bestia (Kelsey Grammer) y Gambito (Channing Tatum).

El tráiler también incluye una breve aparición de Namor, personaje introducido en Black Panther: Wakanda Forever, lo que confirma que el gobernante de Talokan formará parte de los acontecimientos de Avengers: Doomsday.

A pesar de que este nuevo avance no detalla explícitamente la trama completa de la película, los elementos presentados —incluida la amenaza de un antagonista de gran poder y la reunión de múltiples equipos de héroes— sugieren que la nueva cinta será un punto de inflexión en la narrativa del Mundo Marvel.

Cabe recordar que, en adelantos publicados anteriormente, el estudio mostró breves escenas centradas en otros personajes del UCM, como el Capitán América (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth).

La fecha de estreno en diciembre de 2026 ubica a Avengers: Doomsday como uno de los eventos cinematográficos más importantes del año en la industria del entretenimiento. Esta cinta forma parte de la siguiente etapa del Universo Cinematográfico de Marvel y será una de las películas que marque la transición hacia los eventos planteados para Avengers: Secret Wars, prevista para 2027.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí