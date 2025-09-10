‘Numero desconocido’: esta es la historia que inspiró el documental de Netflix

El catálogo de documentales de Netflix sumó recientemente un nuevo título que ha generado fuerte impacto entre los suscriptores. Se trata de Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, una producción que explora un caso real que terminó sacudiendo a toda una comunidad en Michigan (Estados Unidos), no solo por la crudeza del acoso que sufrieron dos jóvenes, sino por la identidad de la persona detrás de esos mensajes anónimos.

La historia comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn Licari y Owen McKenny, una pareja de novios adolescentes, empezaron a recibir mensajes desde un número desconocido. Al principio parecían bromas pesadas, pero muy pronto se transformaron en ataques constantes cargados de insultos, manipulación de fotografías y comentarios de tono sexual, además de insinuaciones que buscaban empujar a la joven al límite emocional.

El sorprendente desenlace de la investigación del caso de Lauryn Licari y Owen McKenny

La magnitud del acoso obligó a que la escuela, la policía local y posteriormente el FBI intervinieran para tratar de dar con el origen de esos mensajes. En un principio, las sospechas recayeron en compañeros de clase o conocidos de la víctima, pero las pesquisas no arrojaban resultados claros. Con el tiempo, y gracias al rastreo de direcciones IP y de aplicaciones empleadas para enviar los textos, los investigadores hallaron una verdad difícil de procesar: la responsable era Kendra Licari, la propia madre de Lauryn.

El giro fue tan impactante que trascendió de inmediato a los medios locales. Kendra había desarrollado toda una estrategia para ocultar sus huellas digitales y sostener el acoso durante más de un año, lo que generó confusión y angustia en la adolescente y en su círculo cercano. La mujer fue arrestada en diciembre de 2022 y, meses después, en abril de 2023, se declaró culpable del delito de stalking (acoso). Finalmente recibió una condena de 19 meses de prisión.

Más allá de la sentencia, lo que quedó en evidencia fue la compleja dinámica familiar y los problemas emocionales de Kendra, que según explicó más tarde estaban relacionados con traumas previos y con un temor irracional a que su hija creciera y se independizara. Estos factores la llevaron a construir un comportamiento de control que terminó en un caso de ciberacoso sin precedentes en esa comunidad.

Número desconocido, dirigido por Skye Borgman y estrenado el pasado 29 de agosto de 2025, se aleja de la dramatización y apuesta por los testimonios reales de estudian

tes, padres, autoridades y especialistas que narran el impacto de la situación. También incluye reflexiones sobre los riesgos del acoso digital y cómo este puede provenir incluso del entorno más cercano, lo que hace más dolorosa y difícil la experiencia para las víctimas.