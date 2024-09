Olímpico y Guajira discuten en el ‘Desafío’. ¿Se acabó la paz en el equipo Pibe?

La etapa dorada del Desafío 20 años está a punto de llegar a su final. Por ahora, quedan tres parejas de cada equipo. De la casa roja están: Kevyn y Guajira, Karoline y Jerry, y Karen y Olímpico; por su parte, de la casa azul, siguen en la competencia Alejo y Luisa, Natalia y Be y Darlyn y Sensei.

El equipo Pibe ha tenido una buena racha en las últimas semanas. En el capítulo de anoche, ganaron la última prueba del ciclo, obteniendo el reconocimiento como los mejores.

"El Desafío XX" llega a su recta final. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Por qué Guajira y Olímpico discutieron en el ‘Desafío XX’?

Pese a que ganaron la prueba, los ‘pupilos’ del Pibe Valderrama eran conscientes que debían autoenchalecarse, ya que las tres parejas de la casa azul ya tienen el chaleco que los lleva directo al ‘Desafío a muerte’.

Antes de la prueba, Guajira había hablado con Karen sobre la posibilidad de ponerle el chaleco a ella, ya que, junto con Olímpico, son los únicos del equipo que todavía no han ido a muerte.

“Una pregunta de amigas, de mujer a mujer, con toda la admiración que tú sabes que yo siento por ti, ¿qué crees tú que es una decisión sensata? No lo políticamente correcto, sino el deber ser, lo que tú crees que debería ser”, le dijo Guajira a Karen, quien le respondió: “Olímpico y yo ya habíamos hablado de que obviamente nosotros somos los únicos que no hemos pasado por el box negro, pero él dijo igual que lo hiciéramos por votación. Yo estoy tranquila, si es por esa razón, pues, en mi caso, yo lo asumo”.

Tras la prueba, en la que salieron ganadores, el equipo se reunió para someter a votaciones quiénes irían al box negro. Sin embargo, Olímpico tomó la iniciativa de ponerse el chaleco, sin antes dejar hablar a sus compañeros.

“Ha llegado una decisión dura y complicada, fue el juego el que nos trajo a esto, no hay más opciones, en este orden de ideas vamos a someter a votación con argumentos que cada quien quiera agregar... Empecemos a votar”, dijo Guajira.

“Parecen bobos, para qué se van a poner con eso, yo me lo coloco. Ponerse a decir algo creo que está de más”, dijo Olímpico con una evidente molestia. Karen, su compañera, agregó: “sí, ya, tanta cosa, nosotros sabíamos”.

Guajira, respondió las palabras de Olímpico: “no está de más, porque si tú me preguntas a mí este momento, que, aunque ya lo viví el año pasado, es totalmente diferente, porque para mí, fuera de chanza, eres el mejor competidor que ha pasado por acá, entonces no es igual”.

Los ánimos se fueron subiendo en la casa roja; Olímpico siguió expresando su molestia: “Obviamente nadie quiere pasar por esta, por más que uno quiera, toca ser objetivos, mirarlo desde otra forma, pero ya qué... Yo le había comentado a Karen que lo más justo es que los dos nos postulemos”.

Los internautas no han dudado en comentar y dejar sus opiniones: “Olímpico dijo lo que era, yo creo que todos estamos de acuerdo con él”, “Olímpico tiene razón y punto”, “yo no soy muy fan de Olímpico, pero me encantó como actuó ¿Guajira quién se cree? Qué entienda que el desafío de ella ya pasó y que no debe meterse”.