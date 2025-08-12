Oliver Reed, el actor de ‘Gladiador’ que murió en el rodaje de la primera película

El reciente estreno de Gladiador 2 en Netflix, tras su paso por cines en noviembre de 2024, ha traído de vuelta a la conversación pública recuerdos y anécdotas del rodaje de la película original dirigida por Ridley Scott. Entre ellas, la historia de Oliver Reed, el veterano actor británico que dio vida a Antonio Próximo y que falleció en plena producción, dejando una huella imborrable en el equipo y en el público.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue la muerte de Oliver Reed

Reed, nacido el 13 de febrero de 1938 en Londres, provenía de una familia estrechamente ligada al mundo del espectáculo: su tío fue el reconocido director Sir Carol Reed y su abuelo, el actor Sir Herbert Beerbohm Tree. Inició su carrera como extra en la década de 1950, pero pronto se consolidó como uno de los intérpretes más intensos y carismáticos del cine británico, con papeles en títulos como Oliver! (1968), Los demonios (1971), Tommy (1975) y Las aventuras del barón Münchausen (1988).

Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por el alcohol y los excesos. En Londres, era famoso por sus salidas con un grupo de amigos apodados “Los guerreros de la bebida”, y acumuló un sinfín de anécdotas polémicas que contribuyeron a su leyenda. En varias ocasiones, su adicción afectó su carrera: fue despedido de rodajes y estuvo a punto de perder oportunidades importantes, como la de interpretar a James Bond.

A finales de los años 90, Ridley Scott le ofreció el papel de Antonio Próximo en Gladiador (2000), un esclavista que se convierte en mentor del personaje de Máximo Décimo (personaje interpretado por Russell Crowe). El director, consciente de sus antecedentes, le pidió mantenerse sobrio durante el rodaje. Oliver Reed, de acuerdo con sus compañeros, cumplió la mayor parte del tiempo, mostrando profesionalismo y compromiso con su trabajo.

Oliver Reed (quien abraza a la mujer de la foto) junto a otros integrantes del elenco de 'Gladiador'. Fotografía por: archivo

El 2 de mayo de 1999, durante un receso de grabación en Malta, Oliver Reed visitó un pub en La Valeta. Allí, se encontró con un grupo de marineros británicos y aceptó un reto de bebidas alcohólicas. Según reportes de la época, consumió varias pintas de cerveza, botellas de ron y whisky, además de participar en pulsos con los presentes. Poco después, sufrió un ataque cardíaco fulminante y murió a los 61 años, antes de llegar al hospital. En honor a su memoria, el bar fue rebautizado como “Ollie’s Last Pub” y conserva la cuenta de aquella noche como recuerdo.

Su muerte dejó inconclusas algunas de sus escenas en Gladiador, lo que obligó a los productores a recurrir a efectos digitales y a un doble para completar su participación. Ridley Scott defendió esta decisión como una forma de rendir homenaje al actor, asegurando que su trabajo debía permanecer intacto en la versión final.

La actuación póstuma de Reed fue aclamada por la crítica y le valió una nominación a los premios BAFTA como ‘Mejor Actor de Reparto’. Más de dos décadas después, su nombre sigue ligado no solo a su talento y a la intensidad de sus interpretaciones, sino también a una vida marcada por el exceso y a una de las historias más recordadas en la historia reciente del cine.