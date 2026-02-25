‘Pa’ seguirte queriendo’ en RCN: este es el reparto completo, ¿cuándo se estrena?

Pa’ quererte fue una de las novelas más queridas de RCN Televisión, que se estrenó por primera vez en 2020. La historia giraba en torno a Mauricio Reina, un hombre exitoso pero despreocupado, cuya vida dio un vuelco inesperado al enterarse que tenía una hija llamada Isabel, resultado de una relación pasada. La trama mezclaba comedia, drama familiar y romance, atrapando a los televidentes con relatos cercanos sobre la paternidad, la responsabilidad y la importancia de los lazos familiares. Más allá del conflicto principal, la novela también se adentró en las relaciones de amistad, el amor adolescente y cómo los personajes enfrentaron los desafíos cotidianos de la vida.

Tras el éxito de esta producción, RCN anunció Pa’ seguirte queriendo, la continuación de esta historia que conquistó a los televidentes hace seis años. En esta oportunidad, la historia se desarrolla mostrando cómo los lazos de los personajes han cambiado y los nuevos retos que enfrentan en las etapas más maduras de sus vidas.

Elenco de ‘Pa’ seguirte queriendo’

La novela mantiene a los actores del elenco original y añade nuevos talentos para enriquecer la trama.

Protagonistas que regresan

Sebastián Martínez (Mauricio)

Hanny Vizcaíno (Isabel)

Juliette Pardau (Daniela “Dany” Daza)

Además de los protagonistas, varios personajes que dejaron huella en la primera entrega también regresan:

Pity Camacho

Luis Eduardo Arango

Manuel Sarmiento

Laura Londoño

Alejandra Ávila

Marianella González

Juliana Galvis

Diana Wiswell

Variel Sánchez

La serie también ha incorporado caras nuevas que prometen añadir dinamismo a la historia:

Natalia Jerez

Aida Morales

Horacio Tavera

Davis Martínez

Amparo Conde

¿Cuándo se estrena ‘Pa’ seguirte queriendo’?

Por ahora, RCN no ha confirmado una fecha oficial de estreno para Pa’ seguirte queriendo. Sin embargo, ya comenzaron las grabaciones y la emoción entre los fans de la historia original sigue en aumento. De acuerdo con rumores, la serie se estrenaría en algún momento de este año, aunque RCN aún no ha compartido la programación oficial.

“La mejor noticia”, “ya quiero ver la novela”, “una historia llena de muchas emociones, familiar y un elenco increíble”, “por fin algo bueno”, “que hermosa noticia. Me encantó esta novela”, “mi pareja favorita y mi novela favorita”, “ese contenido sí lo amo, que promueva la familia, los valores, que nos desestresen y nos llenen de lindas enseñanzas, qué buena noticia”, comentaron los internautas.